Concert de Xiomara Abello a la Sala l’Única de la Seu

La cantautora, Xiomara Abello, actuarà a la Sala l’Única, a l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell. Abello presentarà el seu espectacle So de Saó, aquest dissabte, dia 30 de maig, a les 7 del vespre. La cantant valenciana presenta el seu nou treball en format de trio, amb un espectacle que combina música, poesia i relat oral per a «connectar la veu del passat amb allò quotidià i amb la saviesa de la terra», en una proposta que es defineix com a «íntima i emocionant, que parla de memòria, arrels i futur». Les entrades es poden adquirir al web vivetix.com.
També en l’àmbit musical, segons publica RàdioSeu, aquest mateix divendres el grup urgellenc Nova Companyia Instrumental oferirà una actuació al Pub FM, al carrer de l’Orri. Aquest concert començarà a les 8 del vespre. L’entrada per a aquesta vetllada és lliure.