Aprovats diversos ajuts per a les pràctiques agràries, el foment de la producció de vi i carn de qualitat

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, adjudicar a diversos titulars d’explotacions els ajuts per al foment de pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural i més concretament per al manteniment de la biodiversitat vegetal.

Així, i de manera més detallada, el Govern ha adjudicat 24.709,93 euros repartides entre quatre explotacions, dues ubicades a Ordino i les altres a Encamp i Sant Julià de Lòria. Els ajuts s’atorguen amb l’objectiu d’assegurar la conservació de les comunitats vegetals representatives dels hàbitats d’interès comunitari identificats a Andorra.

Carn de qualitat controlada d’Andorra

Per altra banda, el Govern també ha aprovat l’adjudicació de l’ajut al foment de la producció de productes agraris de qualitat que es comercialitzen sota el segell de qualitat controlada d’Andorra. La subvenció correspon per la producció de vedells, poltres, corders i cabrits sacrificats entre l’1 d’abril i el 30 de juny d’enguany. L’adjudicació ha recaigut a Ramaders d’Andorra per un import de 68.745 euros.

Amb aquesta subvenció es continua donant suport a la producció i carn de qualitat del país, un element fonamental per seguir impulsant el sector primari del país. Ramaders d’Andorra és l’única societat autoritzada pel Departament d’Agricultura a utilitzar el segell oficial de control i garantia ‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’ per la comercialització de la carn.

Suport al vi del país

Finalment, el Consell de Ministres també ha aprovat l’adjudicació dels ajuts per al foment de la producció de vi de qualitat controlada. Així, i tal com s’estableix a partir de la Llei d’Agricultura i Ramaderia i del Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia, s’ha adjudicat al celler Borda Sabaté i el de Casa Auvinyà un ajut de 4.000 euros respectivament.