Adjudicada la reforma de l’edifici del Molí Vell de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha adjudicat aquesta setmana les obres de reforma de l’edifici del Molí Vell, ubicat a la Baixada del Molí, al centre històric de la ciutat i a tocar del Parc Olímpic del Segre. L’espai, de propietat municipal, es convertirà en una sala polivalent que acollirà activitats diverses, com ara formacions, exposicions, reunions i xerrades.
De forma temporal, l’immoble s’habilitarà també per a allotjar les classes del Pla de Transició al Treball (PTT), un programa de formació professional que possibilita la transició al món laboral per a joves d’entre 16 i 21 anys. El servei educatiu es traslladarà a l’edifici de Les Monges quan estigui enllestida la remodelació de l’ala dreta de l’equipament cultural.
L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha explicat que l’edifici del Molí Vell està en desús des de fa dècades “tot i que té moltes possibilitats”, ja que compta amb molts metres quadrats. Per a reformar-lo s’invertiran 165.044 euros, que seran sufragats a través d’un crèdit i el romanent de tresoreria.
Les obres, a càrrec de l’empresa Engibar SL, tindran un termini d’execució de vuit mesos. S’espera que els treballs, que inclouran la retirada de l’amiant de la teulada, comencin a principis de l’any vinent.
Bé Cultural d’Interès Local
L’immoble del Molí Vell va ser construït al segle XVI i està inscrit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) en l’Inventari del Patrimoni Cultural de Catalunya. Actualment només s’utilitza per a guardar-hi material, ja que està en molt mal estat. Després de la intervenció passarà a tenir només dues plantes.