Horòscop del 13 al 19 d’octubre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Tot i que seran uns dies d’enfrontaments a casa amb la família, no podem dir que la cosa vagi molt malament. El que passa és que haureu de tenir més paciència del normal, la crispació és gran per motius diversos i cal mantenir-se molt serè i clar. Sobretot si veieu que la cosa perd el control respireu a fons i torneu a començar. Sort que en el tema d’amistats la cosa pinta molt bé, o sigui que a sortir.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Teniu molt ben situat el vostre camp laboral, cosa que us pot afavorir en un moment donat la vostra trajectòria. El primer que heu de controlar és com esteu actuant a la feina o a l’aspecte de buscar feina i llavors veureu on falleu i on l’encerteu, la vostra visió serà clara i us serà fàcil trobar la manera de pujar esglaons, cal aprofitar els bons moments. Si podeu, aneu d’excursió us fa falta l’aire lliure.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Tindreu una facilitat de convicció molt gran, cosa que us anirà bé en l’aspecte de que convencereu a qualsevol del que vulgueu i això és bo sempre i quan no us passeu de la ratlla, que de vegades un es passa i això tampoc està bé. No cal que jugueu a la loteria perquè ho teniu molt malament, almenys aquests dies, s’haurà d’esperar a que les coses pintin una mica millor en aquest aspecte.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Hi ha una tendència molt gran a que estigueu molt sensibles aquests dies cosa que us pot fer trasbalsar fàcilment, heu de mirar de no preocupar-vos gaire i sobretot si podeu sortir una mica i estar amb altre gent que no sigui de la família millor. No és per res dolent, però és que els temes familiars us afectaran més del normal i no cal patir per coses que, igualment, han de passar i tampoc són tan greus.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Encara que en el tema de la sort en els diners la cosa no és pas que brilli gaire, podríem dir que la cosa pinta força bé com perquè s’arreglin històries del passat i comenceu a veure com la vostra economia fa un tomb cap al bon camí, cosa sempre bona ja que els diners no fan la felicitat, però de vegades ajuden una mica a millorar les coses. Haureu de tenir molta responsabilitat a la feina o en els estudis.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Seran uns dies de tranquil·litat i de benestar, ja us convé perquè últimament els nervis us atrapaven més del que volíeu, però poc a poc heu anat descobrint que hi ha moltes coses per a fer que valen la pena i que no cal atabalar-se tant. Tindreu molt bon contacte amb les dones de la família i serà un bon moment per a parlar de temes que estaven una mica tancats, mireu de sortir una mica, us fa falta.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Hi ha molt de moviment aquests dies, sembla que tot us vagi de potes enlaire, però amb bon fi, cosa que és d’agrair. Parlant clar, els vostres canvis d’humor seran monumentals i els que estant al vostre voltant no sabran pas com s’han d’agafar el que els hi dieu, o sigui que si em voleu creure quasi que us aniria bé fer una petita reflexió abans de moure fils per a fer coses i, sobretot, tenir clar què voleu.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
En el camp emocional ho teniu molt bé, ja que serà fàcil enamorar a qui vulgueu i mantenir el seu enamorament fins que us sembli, ara bé, ja us avanço que no està bé jugar amb els sentiments de la gent i que, si jugueu, tard o d’hora algú també pot jugar amb vosaltres, per tant feu el que vulgueu, després tot passa factura. L’únic tema fumut serà l’econòmic, cosa que us farà estar amb ànsia, però s’arreglarà.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Podríem dir que un somriure està clavat a la vostra cara, teniu una facilitat molt gran per a estar contents i això està molt bé si tenim en compte que teniu un munt de gent trista al voltant que necessita de la vostra alegria. Si podeu, no priveu a ningú del vostre bon rotllo i repartiu-lo a tort i a dret. Potser no podreu fer els vostres projectes, però sereu pacients per a esperar a quan toqui fer-los.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Us esteu capficant massa a la feina i això no és bo, ja que com més hi penseu serà pitjor, de vegades és millor fer les coses per inèrcia que no pas pensar-hi gaire. De totes maneres, la cosa va lligada amb la vostra economia i els vostres projectes, voleu fer moltes coses ja i no es pot, doncs l’únic remei és la paciència, que tot arribarà i no cal atabalar-se. Poder parlar amb la mare us aniria d’allò més bé.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Vosaltres tindreu un gran suport per part de la família, és com si la facilitat de comunicació entre vosaltres anés creixent per moments i això us fes sentir molt més estables i amb més força interior, cal aprofitar-ho ja que no passa sempre que hi hagi aquest bon rotllo. Per altra banda, s’ha de reconèixer que també esteu fent una gran feina perquè la cosa estigui allà on està, seguiu així que la cosa va bé.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Esteu trencant esquemes, els vostres pensaments van encarats a buscar la manera de trobar sentit a la vostra vida i de memoritzar el que heu fet fins ara, si ha servit per alguna cosa o no. Quasi que us diré que millor no pensar tant i deixar que les coses flueixin pel seu propi tarannà, analitzar és bo fins que es converteix en obsessió, sembla un rodolí, però en el fons té un sentit ben important i lògic.