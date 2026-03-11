Andorran Banking renova la seva presidència per a l’any 2026

L’Assemblea General d’Andorran Banking ha aprovat, aquest dimecres, la renovació dels càrrecs de presidència i vicepresidència de l’entitat, en compliment del sistema de rotació anual establert estatutàriament. Lluís Alsina Àlvarez, conseller delegat de MoraBanc, ha estat nomenat nou president d’Andorran Banking, mentre que Xavier Cornella Castel, conseller delegat de Creand, assumirà la vicepresidència de l’associació durant l’exercici 2026.
Aquesta renovació té com a objectiu donar continuïtat a les línies de treball prioritàries de l’entitat, centrades en la normativa bancària europea, el compliment normatiu, la governança, la transformació digital i la sostenibilitat, àmbits clau per al desenvolupament i l’adaptació del sector bancari andorrà a un entorn regulatori i econòmic cada vegada més exigent.
La presidència i la vicepresidència renovades continuaran impulsant el diàleg amb els diferents actors econòmics i institucionals, amb la voluntat de reforçar la solidesa, la transparència i la competitivitat del sector bancari andorrà.
En aquest context, Andorran Banking reafirma el paper del sector bancari com a actor rellevant en el desenvolupament econòmic del Principat, contribuint a l’estabilitat financera, a la confiança dels clients i a l’alineament amb els estàndards internacionals i europeus.
Sobre Andorran Banking
Fundada l’any 1960, Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d’Andorra. L’associació representa els interessos del sector financer, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics, professionals i de transparència. Així mateix, actua com a interlocutor davant els organismes nacionals i internacionals, contribuint al posicionament d’Andorra com una plaça financera moderna, fiable i alineada amb els criteris europeus.