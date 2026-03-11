SAAS: Millores dels CAP en l’atenció sanitària

Realització d'un electrocardiograma al CAP de Santa Coloma (SAAS)
Els Centres d’Atenció Primària del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ofereixen, a partir de la setmana vinent, diferents millores en l’atenció sanitària. D’una banda, amplien l’horari per a realitzar anàlisis de sang fins a les 12 del migdia, i de l’altra, incorporen les proves preoperatòries i disposen d’aparells per a fer electrocardiogrames.

Així, a partir del proper dilluns, 16 de març, els usuaris i usuàries de la xarxa de centres d’atenció primària disposaran de més hores per a fer-se les extraccions de sang, fins al punt del migdia de dilluns a divendres, excepte als CAP del Pas de la Casa i el de Fiter i Rosell, que mantindran l’horari actual.

Una altra de les novetats, a partir de la setmana vinent, és que es podran fer a tots els CAP del país els preoperatoris (analítica i electrocardiograma) demanats abans d’una intervenció quirúrgica.

Cal recordar que s’ha de demanar cita prèvia.

Aquestes novetats formen part de la línia estratègica del SAAS per a “posar el pacient al centre de l’atenció sanitària i evitar-li desplaçaments innecessaris”, posant al seu abast més recursos als CAP de cada parròquia.

