Bonell assegura que la producció audiovisual es troba en un bon moment, en la seva visita al rodatge d'”11″

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha visitat aquest migdia de dimecres el rodatge del metratge ‘11’, de la productora andorrana JDP, el qual compta amb el suport del Govern de 125.000 euros, a través de l’ajut de la cinematografia de 2025 que atorga el Ministeri de Cultura. Durant la visita, Bonell ha pogut constatar “el bon moment en què es troba la producció audiovisual del Principat” i ha defensat els beneficis, tant a escala cultural, com econòmica com de projecció internacional del país per a donar suport al sector des de les institucions públiques.
“Que Andorra sigui l’escenari de llargmetratges que arriben a les pantalles andorranes, però també de països d’arreu ens dona l’oportunitat, com a país, de projectar-nos a l’exterior”, ha assegurat la ministra de Cultura. A més, impulsar aquest sector des de les institucions públiques, segons Bonell, permet que aquest s’enforteixi i pugui desenvolupar més projectes que, “no només permet als artistes del Principat desenvolupar-se i professionalitzar-se, sinó que dona beneficis econòmics a tota una sèrie d’empreses que s’articulen al voltant d’aquest sector”.
Aquest retorn econòmic es dona des de l’inici del rodatge, amb la contractació d’aquests serveis, fins a la seva projecció, ja que pot atreure a altres empreses audiovisuals foranies “a escollir el nostre país com a escenari de les seves pel·lícules, com al públic que vulgui venir a conèixer-lo”, ha relatat Mònica Bonell.
L’escenari escollit per a rodar ‘11’ ha estat Sant Julià de Lòria. Concretament la Rabassa i la Peguera són els espais on es desenvolupa el rodatge del llargmetratge, de coproducció andorranoespanyola, impulsat per JDP Produccions, i compta amb la participació de 115 professionals d’Andorra i Espanya.
De fet, aquest va ser un dels criteris que va comportar l’adjudicació de l’ajut a la cinematografia del Govern de 2025, per part de la comissió avaluadora, ja que té la major part de l’equip, tant tècnic com artístic, del país –la qual cosa contribueix a la professionalització dels treballadors del sector audiovisual d’Andorra– i té un gran impacte en el teixit empresarial del país, gràcies a una elevada contractació de béns i serveis locals. Així mateix, la Comissió va considerar també d’alt valor el percentatge de metratge rodat a Andorra i destaca l’esforç de la productora d’incloure en les localitzacions del llargmetratge escenaris exteriors del país.
L’ajut a la cinematografia és una de les accions del Govern per a donar impuls al sector de la indústria cultural amb una activitat creixent els darrers anys, i amb una plantilla destacada de cineastes amb projecció. Com a fruit d’aquest ajut, les pel·lícules “42 segundos” i “El fred que crema” s’han fet realitat i s’han exhibit els darrers anys a les sales comercials. Per la seva part, el film “Borís I, rei d’Andorra” es va estrenar el passat octubre de 2024 i la proposta “Els de Sau”, que va ser l’adjudicatària de 2024, es troba en fase de postproducció.