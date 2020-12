Andorran Banking dona 6.000 euros a Unicef Andorra

Andorran Banking ha lliurat 6.000 euros al Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef en el marc del programa de subministraments “Inspired Gifts, Regals que salven vides”, adreçat a pal·liar les necessitats que la pandèmia de la Covid-19 està causant als nens i nenes més vulnerables arreu del món.

La campanya, en la que Andorran Banking participa per cinquè any consecutiu, té com a objectiu la compra de material destinats a la protecció contra la Covid-19 i a facilitar l’accés a l´educació per a tots els infants arreu del món.

Aquesta donació permetrà enviar 1.500 mascaretes quirúrgiques, 2.900 parells de guants, 100 bates de protecció i 4.000 pastilles de sabó per lluitar contra la Covid-19. Per millorar l’accés a l´educació, sigui a l’escola o en remot, aquesta donació permetrà trametre 2.600 llibretes i llapis, 260 motxilles i 22 ràdios solars, als infants en situació d’emergència per tal que puguin continuar estudiant.

La col·laboració s’emmarca en la voluntat d’Andorran Banking d’afavorir i garantir que entitats i organitzacions que treballen en projectes humanitaris puguin desenvolupar la seva tasca. En aquest sentit, cal recordar que Andorran Banking promou i participa en diversos projectes de col·laboració amb diferents organitzacions que afavoreixen a la societat en general i els sectors més desfavorits.

Sobre Andorran Banking

Fundada l’any 1960, Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d’Andorra, representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics del sector.

Sobre UNICEF – Comitè d’Andorra

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF). UNICEF Andorra treballa per defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat per tenir un desenvolupament integral: www.unicef.ad

Sobre UNICEF

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els nens, nenes i adolescents en tot el què fa. Amb els seus aliats, treballen a 190 països i territoris per a transformar aquest compromís en accions pràctiques que beneficiïn a tots els infants i centren especialment els esforços en arribar als més vulnerables i exclosos, a tot el món : www.unicef.org