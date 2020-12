Test d’antígens a tots els usuaris de residències catalanes abans de Nadal

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Protocol Operatiu sobre la interacció residents-familiars en període de Nadal a les residències de gent gran. L’objectiu és facilitar la interacció dels usuaris amb les seves famílies però alhora evitar que el retorn als centres pugui comportar un alt risc d’introduir-hi el coronavirus.

La setmana vinent, entre el 21 i el 24 de desembre, els centres residencials faran un test ràpid d’antigen (TAR) a tots els seus residents. I quan s’hagi acabat les festes, es farà un cribratge universal amb PCR amb mostra nasal a tots els residents de tots els centres que permetrà valorar si les sortides de Nadal han afectat l’entrada del virus a les residències.

El document contempla que durant les festes nadalenques es prioritzaran les sortides llargues dels residents, de com a mínim tres dies o més, i mantenint contacte amb una única bombolla de convivència. En cap cas s’autoritzaran sortides “encadenades”, ja siguin llargues o curtes, que puguin donar lloc a multiplicar les interaccions amb diferents grups bombolla, i adverteixen que això “faria impossible el protocol de retorn a la residència”.

Per a residents en situacions molt excepcionals, i fruit de l’acord entre resident i família, equip assistencial del centre i Direcció del centre, sí que es permetran sortides d’un dia o de cap de setmana. Per protegir la salut dels residents i en funció de si el seu centre és en situació verda, taronja o vermella, el document estableix els protocols que els treballadors hauran de seguir tant a la sortida del resident com a la tornada.

Visites als centres

Durant aquestes festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, es preveu un augment de les visites als centres, per la qual cosa les residències maximitzaran i ampliaran els espais destinats a aquestes visites perquè els familiars, en un nombre recomanat de 3 persones simultàniament, puguin estar amb els seus relatius el major temps possible.

El Procotol també contempla que en aquells centres en què no es puguin fer visites per motius epidemiològics, es posarà a disposició dels residents i de les famílies tots els mitjans disponibles (telèfons, tauletes, xats) per mantenir trobades en línia de forma àmplia. A més a més, els centres podran organitzar estratègies de tests ràpids d’antígens als familiars.

Paral·lelament, el Protocol també estableix que els passejos terapèutics pels voltants de la residència amb familiars es faran tot assegurant les mesures de protecció (mascareta, distància i rentat de mans), i en tornar, no caldrà fer cap prova o test als residents.

Totes aquestes mesures són de caràcter excepcional per a aquestes dates i estan supeditades a l’evolució dels indicadors epidemiològics i a les recomanacions de Salut Pública.

Puja a 58 el balanç d’usuaris morts a la Residència Fiella de Tremp

D’altra banda, el Departament de Salut català ha notificat aquest dimecres tres noves morts d’usuaris de la Residència Fiella de Tremp. Això eleva ja a 58 les víctimes mortals del brot detectat al centre assistencial trempolí ara fa prop d’un mes.

La conselleria també ha detallat que hi ha 22 residents més que segueixen contagiats, nou dels quals estan ingressats a l’Hospital Comarcal del Pallars. Mentrestant, entre els treballadors del centre hi ha 35 casos actius de coronavirus. Pel que fa als usuaris que han aconseguit superar la malaltia, de moment són un total de 55. Salut va informar ahir dimarts que només un 5% dels residents no es va contagiar.