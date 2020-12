Els alumnes de l’Institut de Música celebren un festival de Nadal amb un format més reduït

L’auditori del Centre de Congressos acull aquests dimecres i dijous el festival de Nadal de l’Institut de Música, un recital que enguany s’ha hagut d’adaptar a les restriccions de la pandèmia i serà de petit format.

Així doncs, el concert es dividirà en dues sessions (tant avui com demà les actuacions seran a les 19 hores) i en total hi prendran part una vuitantena d’alumnes, a diferència d’anys anteriors en què el concert estava integrat per més de 200 intèrprets. En el festival participaran alumnes solistes (3 pianos i 1 saxo), grups de cambra (1 duo, 1 piano a 4 mans i 2 trios) i les formacions més nombroses instrumentals (Grup de guitarres, grup d’acordions, Banda de vent i Orquestra IM).

Enguany no hi intervindran les aules més nombroses de l’Institut, com l’Aula de Cant Coral, ni tampoc els alumnes més petits de l’escola (Sensibilització Musical i 1r cicle de Grau Elemental) per evitar grans concentracions de persones.

El concert està adreçat únicament als familiars convivents dels alumnes, que hi accediran mitjançant cita prèvia.