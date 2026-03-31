Andorra Telecom tanca el 2025 amb un benefici de 29,2 milions d’euros i consolida el creixement de la connectivitat al país

Andorra Telecom ha tancat l’exercici 2025 amb uns ingressos d’explotació de 84,5 milions d’euros i un resultat net de 29,2 milions, una xifra que representa un increment respecte a l’any anterior i que confirma la solidesa econòmica de la companyia pública. El resultat d’explotació s’ha situat en 29 milions d’euros, consolidant la capacitat de l’operadora per a generar recursos i mantenir un nivell d’inversió sostingut en infraestructures i serveis.
En aquest sentit, durant el 2025 Andorra Telecom ha destinat 11,8 milions d’euros a inversions, principalment orientades al reforç de les xarxes, la millora dels serveis i el desenvolupament de nous projectes tecnològics.
Creixement de la connectivitat i millora de la xarxa
L’any ha estat marcat per un increment continuat de la demanda de serveis de connectivitat. La telefonia mòbil de contracte ha crescut un 5,7%, amb més de 5.000 noves línies, mentre que l’accés a internet fix ha augmentat un 2,7%, amb 1.169 nous accessos nets.
Durant el 2025, Andorra Telecom ha culminat el desplegament de la tecnologia 10GPON, que permet incrementar la capacitat de la xarxa de fibra i oferir més velocitat de connexió a tots els clients sense cost addicional. Aquest projecte s’ha complementat amb una campanya de renovació d’equips que ha inclòs la substitució gratuïta de routers per models més potents i eficients.
En l’àmbit de la telefonia mòbil, la companyia ha completat l’ampliació de la xarxa 5G, que ja arriba al 91% de la població, i ha ampliat el catàleg de tarifes, incloent-hi noves opcions amb roaming i el servei eSIM per a turistes que permet connectar-se a internet sense targeta física.
Inversió en innovació
Durant l’any, Andorra Telecom ha reforçat també la seva aposta per la innovació digital amb l’entrada al capital d’Internxt, empresa tecnològica europea especialitzada en privacitat digital i serveis al núvol. Aquesta inversió permet explorar possibles col·laboracions per a incorporar noves solucions orientades a la protecció de dades i als serveis digitals per a empreses i ciutadania.
Bona valoració de la clientela
La valoració global dels clients i clientes ha continuat millorant i el 2025 s’ha situat en 8,06, superant la puntuació de l’any anterior.
Durant l’exercici s’han atès 136.000 trucades al servei 115, més de 70.000 visites a la botiga, i s’han registrat 337.000 gestions a través de l’app i el web, un 12% més que el 2024.
Projectes de futur i sostenibilitat
Entre els projectes en curs destaca la construcció de la nova seu corporativa l’edifici Node, que s’està desenvolupant a l’avinguda Meritxell i que està previst que finalitzi aquest any 2026. El nou edifici incorpora criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat i permetrà concentrar serveis i millorar l’atenció a la ciutadania.
En l’àmbit ambiental, la companyia ha continuat impulsant iniciatives ambientals, com la incorporació a la factura dels clients d’un indicador de la petjada de carboni associada al consum mensual de serveis, així com projectes de compensació d’emissions vinculats a esdeveniments corporatius.
Compromís social i educatiu
Andorra Telecom ha mantingut també el seu compromís amb el benestar digital i l’educació tecnològica. El servei Internet Protegit, és un servei que filtra els continguts de la xarxa wifi de casa i del mòbil, per a evitar que els menors accedeixin a continguts inapropiats, s’ha consolidat com una eina gratuïta per a les famílies.
Les activitats de sensibilització i formació han arribat a més de 4.700 persones, mentre que 170 joves han participat en iniciatives de robòtica i competicions STEAM impulsades per la companyia, com la World Robot Olympiad, la First Lego League o l’European Open Andorra-VEX.
Amb aquests resultats, Andorra Telecom reafirma el seu paper com a operador públic compromès amb la connectivitat, la transformació digital i el desenvolupament econòmic i social del Principat.