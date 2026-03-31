El Banc Europeu d’Inversions finançarà amb 60 milions d’euros la generació d’energia sostenible i les xarxes elèctriques a Andorra

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) finançarà amb un préstec marc de 60 milions d’euros la transició energètica a Andorra. El BEI i el Principat d’Andorra han signat un primer tram d’aquest préstec per un import de 30 milions d’euros. El projecte inclou inversions en generació d’energia mitjançant fonts renovables, així com en xarxes de transmissió i distribució d’electricitat. També es duran a terme inversions en xarxes i sistemes de calefacció i refrigeració urbans.
Aquest és el primer préstec que el BEI signa amb Andorra. L’operació contribueix a accelerar la transició verda i la seguretat energètica del Principat gràcies a l’impuls de projectes estratègics desenvolupats, principalment, per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). Les inversions permetran avançar cap a un model energètic més sostenible i autònom, alhora que contribueixen a reduir la dependència de les importacions d’energia a Europa.
El préstec compta amb condicions financeres avantatjoses en línia amb les que el BEI ofereix a països europeus amb el mateix nivell de qualificació creditícia que Andorra.
L’operació reforça i diversifica així les fonts de finançament internacional del Principat. El projecte contribueix als objectius d’acció pel clima del Grup BEI recollits en el seu Full de Ruta Estratègic per al període 2024-2027 i a la segona fase del Full de Ruta del Banc del Clima per al període 2026-2030.
El Grup Banc Europeu d’Inversions (BEI) és el braç financer de la Unió Europea, els accionistes del qual són els 27 estats membres, i és un dels bancs multilaterals de desenvolupament més grans del món.
El 2025, el Grup BEI va signar 100.000 milions d’euros en nova finançament i serveis d’assessorament per a més de 870 projectes d’alt impacte en les vuit prioritats fonamentals que contribueixen als objectius estratègics de la UE: l’acció pel clima i el medi ambient, la digitalització i la innovació tecnològica, la seguretat i la defensa, la cohesió territorial, l’agricultura i la bioeconomia, les infraestructures socials, les aliances globals sòlides i la Unió d’Estalvis i Inversions.