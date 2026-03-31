Sergi Mas, referent cultural del país, mor als 95 anys

L’escultor i artista multidisciplinari, Sergi Mas, ha mort aquest dimarts a l’edat de 95 anys, deixant un llegat destacat en el panorama cultural d’Andorra. Nascut a Barcelona l’any 1930, Mas es va consolidar com una de les figures més rellevants de l’art al país, on va desenvolupar bona part de la seva trajectòria. Tal com publica RTVA, al llarg de la seva vida, Sergi Mas no només es va dedicar a l’escultura, sinó que també va explorar altres disciplines com el muralisme, la ceràmica, el gravat i la literatura. Aquesta versatilitat el va convertir en un creador prolífic i en un referent indiscutible de la cultura andorrana.
En els darrers temps, l’artista es trobava en un estat de salut delicat. Aquesta situació ja li va impedir assistir a la presentació del seu darrer llibre, “Tafetans de justícia”, un dels seus últims treballs. Malgrat això, la seva activitat creativa es va mantenir fins a etapes avançades de la seva vida.
El passat mes de novembre, Mas va rebre l’Orde de Carlemany, una de les màximes distincions civils d’Andorra, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al patrimoni cultural.
Amb la seva desaparició, Andorra perd una figura clau del seu teixit artístic i intel·lectual, que va contribuir de manera decisiva a enriquir la identitat cultural nacional.
A finals de l’any passat, Sant Julià de Lòria li va dedicar un sentit homenatge.