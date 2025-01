Andorra Telecom presenta quatre noves tarifes de mòbil

L’operadora ha presentat les noves tarifes aquest dilluns (Andorra Telecom)

Andorra Telecom ha presentat aquest matí de dilluns les noves tarifes de mòbil de contracte de la companyia, que substitueixen les que es comercialitzaven fins ara. Aquestes tarifes inclouen, de manera general, més dades, més minuts i més opcions de roaming per a que els clients de la companyia puguin triar la que més s’adapti a les seves necessitats.

Així, la “Tarifa 3GB” inclou 3GB de dades per només 8€ al mes. La “Tarifa 15GB” ofereix 15GB per 18€ al mes i dona l’opció d’utilitzar totes les dades a Espanya, França i Portugal per 2€ addicionals.

D’altra banda, la “Tarifa 50GB Roaming” inclou 50GB per 28€ mensuals i les dades es poden utilitzar a Espanya, França i Portugal sense necessitat de contractar cap opció a part.

Finalment, la “Tarifa 100GB Roaming Plus” dona 100GB de dades amb roaming inclòs a tota la zona 1 (Europa i EUA) i 3.000 minuts internacionals disponibles tant a Andorra com a la zona 1.

Per a promoure aquestes noves tarifes, Andorra Telecom ha engegat una campanya promocional en la que es sortejaran tres vals de viatge de 3.000 euros cadascun entre totes les persones que es passin a una de les noves tarifes. Les persones guanyadores podran utilitzar aquests vals en qualsevol de les agencies de viatges d’Andorra associades a l’AAVA per a viatjar a on vulguin.