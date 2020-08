Andorra Telecom no ocuparà freqüències més altes per poder oferir tecnologia 5G

Avui en dia el que realment preocupa als ciutadans són les radiacions que rebran, segons la freqüència que s’utilitzi per suportar aquesta tecnologia.

El Principat segons Andorra Telecom no estaria entre els estats que hauran d’utilitzar les franges més altes de freqüència ja que les habituals estan ocupades. El director de la companyia, Jordi Nadal, dona un missatge tranquil·litzador als ciutadans d’Andorra en aquest sentit, però recorda que en les grans ciutats sí que es faran servir freqüències més altes. Aquestes freqüències són les que permeten que més dispositius tinguin connexió contínua a internet a més velocitat

Ara per ara, però, no hi ha aplicacions que requereixin el 5G per operar.