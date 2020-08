L’EOI de la Seu d’Urgell obre les preinscripcions telemàtiques el pròxim 31 d’agost

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Seu d’Urgell obre del 31 d’agost al 3 de setembre el període de preinscripció telemàtica per al curs 2020-2021. La matrícula definitiva està prevista del 16 al dia 18.

L’oferta formativa inclou cursos presencials d’anglès (A2, B1, B2.1, B2.2 i C1) i francès (B2.1 i B2.2), de 130 hores. El centre també dóna l’opció d’incriure’s a cursos flexibilitzats d’anglès (A1b i B1b) i francès (A1b i A2a), de 65 hores. Un altra opció són els cursos semipresencials de 130 hores, també en anglès (A2, B1, B2.1, B2.2 i C1) i francès (B1 i C1). Finalment, l’EOI urgellenca proposa cursos d’actualització de qualsevol nivell i llengua i el programa Pia+, d’ajut a l’estudi per als docents.

Les persones que estiguin interessades a accedir als estudis que ofereix el centre urgellenc podran tramitar la seva sol.licitud per Internet a la pàgina web del departament d’Ensenyament, a través d’un aplicatiu en línia. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 35 44 46 o consultar la pàgina web www.eoilaseu.cat.

Test de nivell

Per cursar els ensenyaments d’idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l’any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els estudiants més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’ESO. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents.

En el moment de la preinscripció els aspirants poden ser admesos als cursos amb un test de nivell, que es farà del 7 al 10 en una data encara per determinar, o amb accés directe, aportant documents acreditatius.

Des del 2003

L’Escola Oficial d’Idiomes de La Seu d’Urgell va ser creada el curs 2003-2004 pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Decret 422/2004 del 4 de novembre de 2004). Actualment, el centre imparteix estudis d’anglès i francès i compta amb dos centres vinculats (CPD) a Sort i Puigcerdà.