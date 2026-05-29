Andorra situa el benestar emocional i la transformació digital responsable com a eix de la seva política educativa

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha participat en la Trobada d’Alt Nivell de l’Organització d’Estats Iberoamericans per l’educació, la ciència i la cultura (OEI) i la Santa Seu, celebrada a la Ciutat del Vaticà. La trobada, sota el lema “Mapes d’esperança per a una agenda educativa regional: salut mental, tecnologies digitals i educació”, ha reunit responsables polítics i experts per a abordar els principals reptes educatius a escala internacional.
En aquest context, Bardina ha defensat amb fermesa la necessitat de reforçar les polítiques educatives per a garantir el benestar emocional dels infants i joves, així com una transformació digital que respongui a criteris pedagògics i socials, i no només tecnològics.
En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Educació i Universitats ha afirmat que “la qualitat d’un sistema educatiu avui es mesura també per la seva capacitat de protegir el benestar emocional dels alumnes i d’orientar la tecnologia al servei de les persones. Aquesta és una prioritat política inajornable.”
La participació andorrana consolida el posicionament del país en els debats internacionals sobre educació, posant en relleu el paper de l’escola com a eina clau de cohesió social, prevenció i desenvolupament integral.