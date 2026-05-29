Andorra Turisme porta la gastronomia d’alta muntanya al Tast a la Rambla de Barcelona

Andorra és avui la protagonista de la segona jornada del Tast a la Rambla, a Barcelona, amb un programa d’activitats que posa en valor la identitat culinària del país i la seva aposta per la gastronomia d’alta muntanya. La participació s’emmarca en les accions previstes en el Pla gastronòmic impulsat per Andorra Turisme, una iniciativa que té com a objectiu consolidar el Principat com una destinació gastronòmica de referència i reforçar el posicionament de la marca Gastronomia d’Alta Muntanya tant a nivell nacional com internacional.
La cuina andorrana prendrà protagonisme al festival amb dues demostracions a càrrec de dos dels ambaixadors gastronòmics del país. D’una banda, Rodrigo Martínez, xef del restaurant Beç, oferirà la sessió “L’essència del producte en la cuina d’alçada”, una proposta que reivindica el producte de proximitat i la cuina de territori.
D’altra banda, Jordi Grau, xef de l’Ibaya, protagonitzarà el showcooking “Creativitat i territori en la Gastronomia d’Alta Muntanya”, on compartirà la seva visió de la cuina d’autor vinculada al paisatge, la tradició i els productes de muntanya. La programació inclou també un tast de vins d’Andorra (Casus Belli, Borda Sabaté i Casa Auvinyà) conduït pel sommelier Frederic Oliva, del restaurant Enigma* de Barcelona. L’activitat permetrà descobrir la personalitat i les característiques dels vins elaborats al Principat, així com el potencial d’un sector vitivinícola que ha experimentat una notable evolució durant els darrers anys. Els productes del país també seran protagonistes amb el tast de formatges d’Andorra (Casa Raubert i El Batall), a càrrec de l’expert formatger, Enric Canut. La sessió posarà en valor la qualitat i la singularitat dels formatges andorrans, estretament vinculats al territori, a l’altitud i a les particularitats de l’entorn natural.
Més enllà de les activitats gastronòmiques, Andorra reforça la visibilitat de la marca Gastronomia d’Alta Muntanya al festival amb diverses accions. Destaquen la projecció d’un vídeo de l’Andorra Taste a l’espai de showcookings i la presència d’un espai expositiu amb productes com embotits de Cal Jordi, que contribueixen a reforçar la visibilitat de la proposta gastronòmica andorrana davant del públic i dels professionals assistents. La participació al Tast a la Rambla dona continuïtat a les accions previstes dins del Pla gastronòmic d’Andorra, que té com a eixos principals el territori, el producte i les persones, i que busca convertir la gastronomia en un dels principals elements de diferenciació i projecció internacional del país.