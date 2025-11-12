L’Estat podrà avançar les compensacions econòmiques a les víctimes de violència de gènere en cas d’insolvència de l’agressor

El Consell de Ministres ha aprovat la proposta de retirada de la reserva formulada per Andorra a l’apartat 2 de l’article 30 del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, conegut com a Conveni d’Istanbul. La retirada de la reserva es podrà fer efectiva un cop completats els tràmits parlamentaris andorrans.
Aquesta decisió és possible gràcies a l’entrada en vigor de la Llei 17/2025, del 9 d’octubre, per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, que incorpora per primera vegada un sistema de prestacions econòmiques específic per a les víctimes de violència de gènere, violència domèstica i agressions sexuals, en línia amb el que preveu el Conveni d’Istanbul.
Fins ara, Andorra mantenia una reserva a l’article 30.2 del Conveni, que fixa l’obligació dels estats de garantir una indemnització adequada a les víctimes quan els danys no estiguin coberts per altres fonts, com l’autor del delicte o les assegurances.
Amb la reforma legislativa recent, l’Estat andorrà disposa ja d’un mecanisme estable de compensació econòmica, en règim de subsidiarietat: és a dir, quan la víctima no pot obtenir la reparació dels danys per altres vies, podrà accedir a aquestes prestacions, sense que això eximeixi l’autor del delicte de la seva responsabilitat.
La nova regulació preveu, entre altres aspectes, que les persones que poden ser beneficiàries de les prestacions, els requisits i supòsits de concessió, denegació i limitació de les ajudes, el règim d’incompatibilitats i el procediment de sol·licitud. També s’ha inclòs la possibilitat que el Govern exerceixi l’acció de subrogació per a reclamar a l’autor del delicte les quantitats abonades.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ja va anunciar la setmana passada a Ginebra, durant la presentació del quart cicle de l’Examen Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, l’aixecament de la reserva a l’article 30.2.