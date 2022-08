Andorra recupera a Aaron Ganal, que jugarà cedit al CB Talavera de LEB Plata

El jove base de 18 anys i de 1,85 d’altura, Aaron Ganal, ha signat per dues temporades amb el BC Andorra, després del seu brillant pas per la pedrera del FC Barcelona, on aquesta darrera temporada ha alternat l’equip Júnior i el Barça B de lliga EBA. Entre altres reconeixements, ha estat MVP de la fase prèvia de la Mini Copa ACB, al 2017, quan només tenia 13 anys.

Aquesta propera campanya, l’andorrà d’origen filipí, Aaron Ganal, farà la pretemporada a les ordres de Natxo Lezcano, però, una vegada començada la competició, jugarà cedit al CB Talavera de LEP Plata. D’aquesta manera, el BC Andorra s’assegura tenir en propietat una de les majors promeses en la posició de base del bàsquet europeu.