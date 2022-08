La Copa Pirineus 2022 de futbol compta amb set equips i començarà amb una lligueta

La Copa Pirineus de futbol es consolida i en aquesta edició 2022 ja comptarà amb un total de set equips. Això farà que la competició comenci amb una fase de grups, amb dues lliguetes a una sola volta. Els primers partits es jugaran la setmana vinent.

Al grup 2 hi coincidiran els quatre equips de l’Alt Urgell: els dos que enguany tornen a militar a Segona Catalana (la Seu FC i CF Organyà) i els dos que coincidiran a Tercera (CE Oliana i CF Coll de Nargó). Precisament arlequinats i nargonins protagonitzaran el primer partit: dissabte 20 d’agost (20.00 h) al Camp Municipal olianès. A la mateixa jornada 1, diumenge 21 (16.30), Organyà i La Seu s’enfrontaran al Camp de les Lloredes.

A la segona jornada, la Seu FC rebrà l’Oliana (27 d’agost, 16.00) al Municipal Emili Vicente, tot coincidint amb la Festa Major. I el dia 28 (16.30), l’Organyà tornarà a jugar a casa, contra el Nargó. Finalment, a la tercera jornada, l’Oliana rebrà l’Organyà (3 de setembre, 16.00) i el Coll de Nargó jugarà a casa contra la Seu (4 de setembre, 16.00).

Pel que fa al grup 1, el conformen tres equips del Pallars i es jugarà un sol partit a cada jornada. Tots tres començaran a les 5 de la tarda. El primer partit serà el Pobla-Tremp (21 d’agost); el segon, Rialp-Pobla (28 d’agost); i el tercer, Tremp-Rialp (4 de setembre).

Després d’aquesta primera fase, hi haurà les eliminatòries i el títol es decidirà a la final, amb data i lloc encara per determinar. La Copa Pirineus es disputa abans de començar les lligues territorials i és organitzada per la delegació a l’Alt Pirineu i Aran de la Federació Catalana de Futbol.