Andorra reclama a la COP30 més ambició i implicació per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Andorra, representada pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha participat aquest dilluns a la tarda –hora local– a la sessió plenària d’Alt nivell de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP30), que se celebra a les portes de l’Amazones, a Belém, Brasil. “Cada fracció de grau centígrad que puguem limitar suposa reduir l’impacte sobre la nostra economia, els ecosistemes, la biodiversitat i el medi ambient. La resposta multilateral per a mitigar el canvi climàtic només té un camí: l’acció. Aquest és avui encara un camí sense fi, per això és important no aturar-se, Andorra continua caminant amb determinació, transparència i responsabilitat.” Així s’ha expressat Forné durant el discurs nacional que ha fet davant de l’assemblea que enguany acull 194 països dels 197 que en formen part.
El secretari d’Estat ha subratllat la urgència d’actuar davant l’últim balanç mundial sobre l’estat de l’acció climàtica (Global Stocktake) i els darrers resultats del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) que han deixat clar que, per a limitar l’escalfament global a 1,5°C, “cal assolir reduccions profundes, ràpides i sostingudes de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle.” En aquesta mateixa línia ha apuntat que el context internacional reforça la urgència d’actuar i ha recordat que cal reduir les emissions un 43% per al 2030 i un 60% per al 2035 respecte als nivells de 2019, assolint zero emissions netes de CO₂ el 2050. “No són només xifres: són un recordatori contundent de la magnitud del repte i del poc temps que ens queda per a actuar amb decisió.”, ha assenyalat David Forné.
Els nous objectius presentats pels països només aconseguirien una reducció col·lectiva d’entre el 7 % i el 12 % de les emissions per al 2035. Tot i això, Forné ha apuntat que Andorra manté intactes els seus objectius de reducció d’emissions. “Andorra ha complert puntualment amb el seu compromís internacional, presentant al febrer de 2025 la seva tercera contribució prevista a nivell nacional (NDC), convertint-se en un dels primers set països del món en fer-ho. Ens hem fixat l’objectiu de reduir les emissions en un 63% per al 2035, respecte el 2005, compatible amb limitar l’augment de la temperatura global a 1,5°C.”
En aquesta línia ha reivindicat la transparència i el rigor d’Andorra ja que ha estat el primer país del món a completar el cicle sencer de transparència i revisió davant de l’ONU de la documentació tècnica i política que impulsa el Govern per a reduir les emissions de CO2. “Aquesta implicació no és només un informe: és una prova del nostre compromís amb els principis de l’Acord de París i una eina fonamental per a mesurar els nostres progressos.”
Finalment, Forné ha estat contundent en afirmar que “creiem fermament i exigim que tots els països, independentment de la seva mida o capacitats, tinguin un paper essencial en la implementació d’accions per a reduir les emissions. Andorra seguirà treballant amb determinació, transparència i responsabilitat per a contribuir a l’acció climàtica col·lectiva.”
30 anys de la primera COP i 10 anys de l’Acord de París
L’edició de la COP d’enguany adquireix una rellevància especial, tant per la necessitat urgent d’accelerar l’acció climàtica global com pel simbolisme de commemorar una dècada del gran pacte mundial per a limitar l’escalfament global a 1,5°C, que va ser l’Acord de París. A més, la COP30 torna simbòlicament al Brasil, lloc on es va gestar la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, junt amb la Convenció sobre Diversitat Biològica i la Convenció per a la lluita contra la Desertificació, en el context de la Cimera per la Terra de Río de Janeiro, al 1992.