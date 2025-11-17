L’equip Vinyes Dabad aconsegueix el millor resultat de la temporada al Circuit de Barcelona Catalunya

El Circuit de Barcelona Catalunya va ser l’escenari de la disputa de l’última cursa de la Toyota GR Cup Spain 2025, certamen que al traçat català va completar un calendari de sis competicions, amb dues curses cadascuna. De nou Joan Vinyes i Joan Vinyes Jr. amb el suport de Toyota Motors Andorra, van tornar a compartir pista, igual que en els dos darrers mítings celebrats a Portimao i a València.
La jornada de divendres es van dur a terme les dues sessions de test que permeten als equips posar el Toyota GR 86 a punt per a la decisiva sessió d’entrenaments matinal de l’endemà. La millora dels dos integrants de l’equip Vinyes Dabad va ser constant en aquesta jornada prèvia. Ho confirma el fet que Joan Vinyes va aconseguir marcar el segon millor temps del dia, i va mostrar les seves opcions de lluitar l’endemà per les places d’honor. Per la seva banda, Joan Vinyes Jr. va anar de menys a més i es va mostrar amb opcions de lluitar per les places intermèdies de la graella.
A la jornada del dissabte, primer dia de competició oficial del cap de setmana al Circuit de Barcelona Catalunya, Joan Vinyes va realitzar una bona sessió oficial d’entrenaments cronometrats que li va valer poder sortir des de la setena posició a la primera cursa. Per la seva banda, Joan Vinyes Jr. es va classificar en el lloc quinzè després dels vint minuts de sessió.
A la cursa, poc després de la sortida, un accident va fer entrar a pista el cotxe de seguretat i va limitar les opcions de millora dels dos pilots andorrans. Així i tot, quan es va reprendre la cursa, Joan Vinyes va aconseguir guanyar una posició i classificar-se en la sisena posició final, mentre Joan Vinyes Jr. va aconseguir progressar i guanyar dues posicions respecte al lloc de sortida, amb la tretzena posició final.
La pluja que va caure la nit de dissabte a diumenge, va fer que la sessió d’entrenaments cronometrats per la segona cursa es fessin amb l’asfalt encara moll. Joan Vinyes va arriscar amb pneumàtics de sec amb l’esperança que la pista s’acabaria secant, però no va ser així. Per aquest motiu es va haver de conformar amb la quinzena posició mentre Joan Vinyes Jr. que va fer la tanda amb pneumàtics per pista molla, va obtenir el tretzè millor registre.
A la cursa, disputada quasi de nit, Joan Vinyes va protagonitzar una gran remuntada des de la quinzena a la vuitena posició. Quan tenia al grup capdavanter a la vista, una passada de frenada a final de recta el va fer perdre una posició i ja amb els rivals molt lluny va acabar finalment en novena posició. En aquesta segona cursa, Joan Vinyes Jr. també estava protagonitzant una bona remuntada, i després de guanyar algunes posicions, també va anar llarg a final de recta, la qual cosa el va tornar a endarrerir fins a la dotzena posició, la mateixa des de la qual havia pres la sortida.
Classificacions finals Toyota GR Cup Spain al Circuit de Barcelona Catalunya
|1a cursa
|p.
|Pilot
|Equip
|Vehicle
|Temps total
|1
|Marcos de Diego
|EFICAR TEAM
|Toyota GR86
|28:25.429
|6
|Joan Vinyes
|EFICAR TEAM
|Toyota GR86
|28:26.018
|13
|Joan Vinyes Jr.
|EFICAR TEAM
|Toyota GR86
|28:41.011
|2a cursa
|p.
|Pilot
|Equip
|Vehicle
|Temps total
|1
|Sandro Pérez
|RX PRORACING
|Toyota GR86
|29:00.118
|9
|Joan Vinyes
|EFICAR TEAM
|Toyota GR86
|29:08.502
|12
|Joan Vinyes Jr.
|EFICAR TEAM
|Toyota GR86
|29:30.474