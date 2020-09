Amb l’actuació del Duet Daura arrenca la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell ha iniciat aquest dilluns la Festa de la Gent Gran sota el lema ‘Més que mai, celebrem la vida’ amb l’actuació musical del Duet Daura a la residència Llar de Sant Josep, i que demà repetiran a la residència Sant Hospital al Seminari. Cal remarcar que ambdues actuacions són a porta tancada exclusivament per a les persones residents.

El programa de la festa es compon de 14 propostes pensades totes elles per al gaudi de la gent gran que s’allargaran fins el pròxim diumenge 4 d’octubre. D’entre les diverses activitats organitzades hi destaquen una xerrada sobre salut, una presentació literària, una sessió de cinema, un taller de ioga a la natura, una lectura en viu per commemorar l’Any Carner, una visita guiada pel barri de Santa Magdalena i concerts musicals.