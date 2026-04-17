Andorra participa en les reunions de primavera del Fons Monetari Internacional

El ministre de Finances, Ramon Lladós, la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, i el director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda, han participat en les reunions de primavera del Fons Monetari Internacional (FMI), celebrades a Washington (Estats Units), amb l’assistència dels representants dels 190 països membres. En aquest marc, s’han abordat les perspectives econòmiques internacionals, amb especial atenció a la incertesa global, la sostenibilitat del deute, el suport als països més vulnerables i els reptes vinculats a la transformació digital i la transició verda i climàtica.
La delegació andorrana ha participat en reunions ministerials i sessions clau centrades en el finançament climàtic i la coordinació de polítiques per a afrontar el canvi climàtic, així com en la sessió plenària del Comitè Monetari i Financer Internacional (IMFC) i la sessió introductòria corresponent. Aquestes reunions han permès conèixer de primera mà les prioritats de política econòmica internacional i les línies d’actuació de l’FMI.
Lladós ha intervingut a la 15a Reunió Ministerial de la Coalició de Ministres de Finances per a l’Acció Climàtica (CFMCA), on ha reafirmat el compromís d’Andorra amb l’Acord de París, la transparència climàtica i el finançament internacional per a la transició energètica.
Així mateix, la delegació ha mantingut diverses reunions bilaterals amb departaments de l’FMI, així com amb alts representants institucionals i financers, incloent el Banc d’Espanya i el Banc Central dels Països Baixos. Igualment, s’han dut a terme trobades amb representants d’altres estats, com San Marino i Liechtenstein, i amb membres de la circumscripció de l’FMI, amb l’objectiu d’enfortir la cooperació institucional i abordar qüestions d’interès comú.
La delegació del Fons Monetari Internacional (FMI) que es va desplaçar a Andorra fa unes setmanes va destacar la solidesa i la resiliència de l’economia andorrana, que continua mostrant un creixement robust impulsat principalment pels sectors tradicionals i l’emergència de noves activitats. En la declaració final de la missió 2026, l’organisme internacional assenyala que la fortalesa de l’activitat econòmica, combinada amb una gestió fiscal prudent, ha permès assolir resultats pressupostaris sòlids i reforçar els coixins fiscals del país.
L’avaluació de l’FMI va constatar que l’economia andorrana va tornar a superar les expectatives el 2025. En aquest sentit, recentment el Govern certificava que el Producte Interior Brut (PIB) havia crescut el 3,9% assolint gairebé els 4.000 milions d’euros. Tot i aquesta evolució positiva, l’organisme internacional preveu que el ritme de creixement es moderarà progressivament en els pròxims anys.