Ajornat el concert de la banda tribut Echoes of Pink Floyd, a Tremp, fins a l’octubre

La banda tribut Echoes of Pink Floyd posposa fins al dissabte 3 d’octubre d’enguany el concert que havia de celebrar inicialment el 25 d’abril, a les 19 h, a l’espai cultural La Lira de Tremp. El grup lamenta l’ajornament de l’actuació, “motivat per motius aliens a la nostra voluntat”, i informa que totes les persones que ja han comprat entrades poden demanar el reintegrament de l’import a la plataforma Notikumi o bescanviar-les per les del concert del 3 d’octubre, que se celebrarà al mateix lloc i a la mateixa hora.
Echoes of Pink Floyd, banda barcelonina que celebra enguany els 10 anys del seu naixement, ofereix un potent espectacle musical i visual amb un espectacular muntatge de llums, projeccions i efectes sonors. Integrada per 9 components, Echoes of Pink Floyd és una de les bandes europees que representa millor l’esperit del grup britànic i ha actuat en espais mítics com el Palau de la Música de Barcelona.