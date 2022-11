Andorra la Vella celebra el Dia internacional de la infància amb tallers i un espectacle de màgia

Les escoles bressol i els espais de lleure del Comú d’Andorra la Vella duen a terme durant tota aquesta setmana un seguit d’activitats per a celebrar el dia internacional de la infància que es commemora el diumenge 20 de novembre. Els actes es clouran el mateix diumenge amb propostes gratuïtes i obertes a tothom al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Entre les 10.30 i les 13.30 hores, el Centre de Congressos oferirà Jocs Andfusta, una exclusiva col·lecció de 15 jocs de fusta amb temàtica andorrana per a jugar en família i on els participants podran aprendre tot divertint-se sobre cultura, història, geografia i llegendes del país. En paral·lel, de les 11 a les 13 hores, també es farà una taller per a construir una joguina de fusta, una altra manera d’aprendre jugant.

A les 17.30 hores el mateix espai acollirà un espectacle de màgia a càrrec de Joaquín Matas, tot un especialista en màgia de curta distància que busca la participació activa dels espectadors i combina l’il·lusionisme amb bones dosis d’humor i ironia.

Amb aquestes activitats, el Comú d’Andorra la Vella culmina la celebració del Dia internacional de la infància, centrat durant tota la setmana en donar a conèixer l’article 31 de la Convenció dels Drets dels infants: el dret a l’esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals.

Durant tota la setmana, s’han programat diverses propostes lúdiques als espais de lleure comunals, com el casal d’infants El Llamp o la Ludoteca de Santa Coloma: jocs d’animals, sopes de lletres sobre els drets dels infants, jocs esportius adaptats o circuits de psicomotricitat. Els usuaris de les escoles bressol també han après jugant i experimentant amb elements propis de la tardor, com les fulles o les carbasses. També s’ha convidat les famílies a participar de les activitats.

En el marc de la campanya Go blue que impulsa UNICEF, a més, als espais lleure es duen a terme dues activitats al llarg de tota la setmana: al Llamp s’està elaborant un mural, decorat amb les empremtes de de les mans dels infants de color blau, i on es recullen els drets de la Convenció dels Drets dels infants. A la Ludoteca s’està confeccionant un mapa gegant d’Andorra de color blau amb la tècnica del mosaic.