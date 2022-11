Olot-FC Andorra partit de Copa Catalunya, aquest dimecres a les 19:15h

El FC Andorra (bon senyal) té tres fronts oberts quant a competició es refereix. El darrer partit va ser de Copa del Rei, jugat a Manacor i amb victòria al sarró per als tricolors. A la lliga, sent el conjunt d’Eder Sarabia no a la categoria, s’està fent un paper ben digne i, ara, s’alçarà el teló de la Copa Catalunya. Ho farà avui dimecres, a les 19:15 hores.

Els andorrans es desplacen a Olot per a enfrontar-se a l’equip local i, òbviament, amb l’objectiu de classificar-se per a la següent fase. El FC Andorra aprofitarà per a donar minuts a jugadors menys habituals. Això, possiblement, pot donar més emoció al matx. L’Olot és un conjunt de Segona Divisió RFEF. Cal recordar (i això no dona marge errors) que aquesta eliminatòria és a partit únic.