La Policia recorda que continuen els casos de segrest de comptes i usurpació d’identitat a Instagram

El Cos de Policia alerta que el segrest de comptes d’Instagram, que va tenir una primera incidència important a l’estiu, continua. Les darreres setmanes s’han tramitat diverses denúncies de persones afectades. És per això que el Cos recorda que la modalitat d’engany que fan servir els ciberdelinqüents és la mateixa: la víctima rep un missatge d’un contacte conegut sol·licitant ajuda, d’una suposada empresa de criptomoneda o bé d’un ‘influencer’. En el missatge es demana clicar o compartir un enllaç o un codi.

La Policia insisteix que aquesta mena d’enllaços i codis no s’han de compartir de cap manera perquè, en el moment de fer-ho, s’està donant accés a tota la informació del compte. Tampoc s’ha de compartir cap dada personal.

Una altra modalitat que s’està utilitzant per a segrestar els comptes és la dels falsos concursos. En aquest cas, la víctima rep un missatge amb una endevinalla on es promet un premi de 1.000 euros al guanyador.

En cas de conèixer la persona que suposadament ha enviat el missatge, cal posar-se en contacte amb ella des d’un altre canal i avisar-la. En cas de no saber qui és, s’ha de bloquejar el contacte i eliminar el missatge.

Es recomana canviar la contrasenya, fer servir una de segura i activar el doble factor d’autenticació en totes les xarxes socials.

Usurpació d’identitat

La usurpació d’identitat a Instagram és una altra estafa freqüent. Els ciberdelinqüents creen un perfil fals modificant només un petit detall d’un compte real, com un guionet o una lletra, i copien totes les fotografies del perfil original perquè sembli real.

A partir d’aquí, envien una sol·licitud de contacte com si fos un compte nou i en la biografia afegeixen un enllaç a una pàgina amb contingut sexual. L’objectiu és que altres persones entrin en aquestes pàgines i paguin per veure suposades fotografies íntimes de la persona propietària del perfil. Un cop entren en aquestes pàgines i paguen, s’adonen que les fotografies no existeixen.

Els estafadors acostumen a buscar perfils de dones joves amb moltes publicacions. En cas de ser-ne víctima, s’aconsella denunciar el perfil fals a través d’Instagram i avisar els contactes.

El Cos recomana que els perfils siguin privats perquè només hi tinguin accés les persones conegudes i que no continguin un excés d’imatges per a evitar situacions d’aquest tipus.

En qualsevol dels casos, s’ha de denunciar a la Policia.