Andorra i la Unió Europea rubriquen l’Acord de gestió de fronteres

Andorra i la Unió Europea han rubricat, aquest dilluns, l’Acord sobre diversos aspectes relatius a la gestió de les fronteres, un acord específic que inclou l’aixecament dels controls fronterers sistemàtics de les persones, inclòs el registre a l’Entry/Exit System (EES), el nou sistema de control de fronteres que la UE està implantant als 29 països de l’espai Schengen, entre els quals França i Espanya.
Els ciutadans andorrans i els nacionals dels estats membres de la UE no estaran subjectes al registre de l’EES. També quedaran exempts d’aquests procediments els nacionals d’estats tercers que tinguin un permís de residència andorrà. La negociació s’ha dut a terme amb l’objectiu que la posada en marxa d’aquest sistema no comporti un control sistemàtic a les fronteres amb Andorra. En conseqüència, es mantindran els controls aleatoris vigents fins ara, efectuats per la Policia, i, per tant, no es preveu una supervisió sistemàtica de tots els vehicles a les fronteres terrestres del Principat.
L’Acord estableix, a més, mecanismes d’avaluació i controls de seguretat previs per a l’accés a la residència al país. Els sol·licitants d’una residència a Andorra, un cop superada l’avaluació de seguretat, podran desplaçar-se per tota l’àrea Schengen per a estades curtes sense cap visat ni ETIAS (Sistema europeu d’informació i autorització de viatges) i sense haver de completar el registre EES a les fronteres externes.
Aquest fet millora notablement el dret de circulació actual que s’aplica únicament a França i Espanya. Alguns d’aquests requisits ja estan incorporats a la normativa andorrana, com l’exigència que la persona sol·licitant no hagi superat el límit de 90 dies d’estada a l’espai Schengen. El nou Acord reforçarà la seguretat, ja que les avaluacions de seguretat es faran d’acord amb els sistemes europeus d’alertes i d’informació sobre amenaces, i es potenciarà de manera significativa la cooperació policial.
El cap de Govern, Xavier Espot, — que ha presentat avui les bases de l’Acord juntament amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba —, ha ressaltat que l’Acord “no és fruit de la casualitat”. En aquest sentit, ha assenyalat que arriba “gràcies a factors tan importants com la credibilitat internacional que Andorra ha anat adquirint els darrers anys, així com les bones relacions que mantenim des de fa anys amb la Unió Europea, fruit de la negociació de l’Acord d’associació”.
Per la seva banda, Landry Riba, ha posat en relleu que l’Acord incrementa notablement els drets de circulació per l’àrea Schengen d’andorrans i residents, ja que els eximeix de tramitar permisos per a moure’s per aquesta àrea ni sotmetre’s als nous controls de seguretat.
Des del setembre de 2024, Andorra i la UE han mantingut negociacions per a assolir aquest acord específic per a adaptar l’aplicació de l’EES a la realitat de les fronteres andorranes i evitar així el registre de les persones que accedeixen o surten del Principat.
En paral·lel, un cop les negociacions van estar molt avançades amb la Comissió Europea, Andorra va iniciar les converses amb Espanya i França per a concretar els aspectes operatius a les respectives fronteres. La ministra Tor ha agraït la bona predisposició dels estats veïns per a avançar en els detalls del desplegament, especialment amb relació a la cooperació policial.
Reforç de la seguretat en els controls de les fronteres
El nou sistema Entry/Exit System (EES), que va iniciar el seu desplegament l’octubre de 2025 i estarà plenament operatiu a partir de l’abril de 2026, té per objectiu reforçar el control de fronteres i fer-lo més segur, àgil i eficient. Amb l’EES s’ha implantat una base de dades biomètrica europea que substitueix els tradicionals segells al passaport per un registre digital d’entrades i sortides dels viatgers que no són ciutadans de la UE ni de l’espai Schengen.
Aquest registre permet a les autoritats europees calcular amb precisió els dies d’estada autoritzats —un màxim de 90 dies dins de cada període de 180 dies— i detectar automàticament les persones que excedeixen el temps permès.
L’EES s’aplica a totes les persones procedents de països tercers, amb l’excepció dels ciutadans andorrans i, per raó d’aquest acord, també dels nacionals de països tercers que resideixen a Andorra, tant si necessiten visat com si disposen d’entrada lliure. En canvi, els ciutadans de la Unió Europea, de l’espai Schengen i els residents legals en un estat membre no estan subjectes al nou sistema.