Gerard de la Casa estrena la temporada 2026 amb un podi a la Pujada a Alcover

Gerard de la Casa amb el seu Ford Fiesta va estrenar la temporada esportiva 2026 amb la segona posició de la categoria turismes a la novena edició de la Pujada a Alcover. Aquesta prova també va ser el tret de sortida al Campionat de Catalunya de Muntanya per a aquesta temporada. El format del campionat segueix el mateix guió que en la temporada passada, amb un programa de 3 sessions d’entrenaments i 2 curses de competició, de les quals es té en compte la millor per a establir la classificació general.
De la Casa, va mostrar bon ritme des de la primera sessió d’entrenaments en la qual va recórrer els 4,105 km amb un temps de 2.23.096. Aquest registre el va superar a la segona pujada en més d’un segon, la qual cosa el situava entre els més ràpids de la matinal i amb opcions a lluitar pels llocs d’honor de la categoria i també a obtenir un bon resultat en el còmput general. Així i tot, la progressió es va truncar a la tercera pujada d’entrenaments. A 2 km de la sortida, una lleu sortida de carretera va impedir que pogués millorar el seu temps. Amb només danys lleus i estètics al frontal del seu Ford Fiesta, l’equip de Baporo Motorsport, va poder deixar el vehicle en condicions per a poder disputar les dues curses puntuables per al campionat sense problemes.
A la primera pujada puntuable, Gerard de la Casa va tornar a millorar els seus temps. Va aconseguir la quarta posició absoluta i segona de la categoria turismes, la qual cosa el situava ja en posició de podi de la seva classe. A la segona i última pujada de cursa, Gerard de la Casa amb el seu Ford Fiesta, va prémer encara més l’accelerador i va millorar els seus registres anteriors i es va imposar a Jordi Gaig en la lluita de l’apartat de turismes. Així i tot, l’excel·lent temps en aquesta segona màniga no li va permetre aconseguir contrarestar el temps que havia obtingut el seu rival a la primera sèrie. Amb aquest resultat es va consolidar en la segona posició del podi i quart de la classificació general de la Pujada a Alcover 2026.
Classificació final Pujada Alcover 2026. Categoria turismes.
|p
|Pilot
|Vehicle
|Cursa 1
|Cursa 2
|Millor temps
|1
|Jordi Gaig
|Porsche 911 GT3 Cup
|2:16.375
|2:20.621
|2:16.375
|2
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|2:21.813
|2:18.827
|2:18.827
|3
|Felix Jurado
|Mitsubishi Lancer Evo VII
|2:29.136
|2:25.821
|2:25.821