“Andorra, caràcter únic, empremta de tots”, eslògan de promoció de la candidatura als Mundials 2029

El llegat. Al voltant d’aquest concepte es construeix bona part de l’argumentari dels Campionats del Món d’esquí alpí del 2029. I, sobre aquest objectiu s’inspira la campanya de comunicació i màrqueting de la candidatura que persegueix els Mundials a Andorra, que s’ha donat a conèixer aquest matí de dimarts a l’emblemàtic edifici de Ràdio Andorra de la mà de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell; el director del projecte, David Hidalgo, i la directora de màrqueting, Elisabeth Pérez.

L’eslògan, que dona veu a la campanya, és “Andorra, caràcter únic, empremta de tots”. Un missatge que fa valer el país dels Pirineus i el magnetisme i la voluntat emprenedora de la seva gent. Com a icones de l’esquí nacional, els corredors de la Copa del Món de la FAE, Joan Verdú i Cande Moreno són les cares visibles de la campanya gràfica i l’espot. Aquest últim, un document audiovisual que combina imatges d’acció de les passades Finals de la Copa del Món on la continuïtat de les traces dels esquiadors signifiquen cadascun dels rastres i les empremtes que suposaria organitzar la fita esportiva.

Els objectius de la campanya son convèncer a la ciutadania del valor que representa acollir un esdeveniment d’aquestes dimensions; emocionar a la població i fer-la partícip; sorprendre amb accions que vagin més enllà de la part esportiva que donin visibilitat al compromís social del projecte, i deixar empremta i llegat al món de la neu. En aquesta línia, el dossier de candidatura incideix en aspectes com l’aplicació de l’accessibilitat universal, la iniciativa Menjand solidari, les energies renovables en l’organització de grans esdeveniments, la posada en marxa d’un nou model de transport, i unes pistes de competició atractives per als visitants esquiadors.

La campanya consta de tres fases: Un primer període d’exposició i informació sobre el projecte (hivern 2022-23); un segon en què es busca connectar emocionalment amb el públic (octubre 2023 a maig 2024) i, finalment, una tercera fase d’agraïment que arribarà després de la votació de la seu guanyadora (juny 2024).

La campanya de comunicació tindrà presència a Andorra, Espanya i França, així com altres països com Regne Unit i Irlanda. Paral·lelament, el comitè tècnic i la FAE continuen la ronda de contactes amb els consellers de la FIS per a promocionar la proposta andorrana. La campanya ha estat creada internament amb empreses i talent d’Andorra.





46 milions d’euros

En cas que Andorra fos la seu dels Campionats del Món del 2029 comptarà amb un pressupost de prop de 46 milions d’euros. Una dotació que serà íntegrament finançada per la FIS a partir dels drets de televisió i de màrqueting, venda d’entrades i marxandatge. L’organització d’aquesta gran cita esportiva no comportarà cap despesa a les entitats públiques. Cal destacar que l’esdeveniment afavorirà el retorn econòmic en diferents sectors, així com la promoció de la destinació Andorra en l’àmbit turístic.





Pròximes fites

La FIS ha fixat aquest mes de novembre per tal que els tres candidats (Val Gardena (ITA), Narvik (NOR) i Andorra) entreguin el seu dossier definitiu. Al llarg de l’hivern aquests documents se sotmetran a anàlisi per part dels membres del consell de la FIS, i el 4 de juny se celebrarà a Reykjavic (Islàndia) la votació de la seu dels Campionats del Món d’esquí alpí 2029.