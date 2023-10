Vinyes, dels millors PRO-AM de la Porsche Carrera Cup Benelux

Joan Vinyes pilotant contra els rivals i la meteorologia (FotoEsport)

Una vegada finalitzada la Porsche Carrera Cup Benelux (PCCB) 2023 i amb els títols de les diferents categories decidits, els organitzadors van posar un plus d’incertesa en retardar uns dies la publicació de les classificacions definitives. Durant tot l’any la igualtat va ser el denominador comú i, per tant, era necessari comprovar de manera exhaustiva totes les dades per a certificar els esmentats resultats definitius de la temporada.

Els pilots de Baporo Motorsport, Joan Vinyes i Jaime Font, estaven entre els que tenien la possibilitat de completar el podi PRO-AM. En la classificació definitiva, tots dos pilots van acabar empatats a 150 punts, en la tercera i quarta posició. Al final doncs, serà Joan Vinyes, a causa dels seus millors resultats parcials en els diferents meetings, qui acompanyarà a Sacha Norden i Aaron Mason en el lliurament de trofeus de la PCCB 2023.

El pilot andorrà, molt satisfet pel podi aconseguit, feia la següent valoració de la temporada: “Molt aviat ens vam adonar que intentar guanyar la PRO-AM era un objectiu massa exigent en condicions normals. Norden va demostrar des de l’inici que estava un pas per davant. No obstant això, la segona posició estava al nostre abast i en això ens vam centrar. El doble zero de Zandvoort va ser un cop molt dur per a les nostres aspiracions, a més, tenint en compte que en els escenaris de la segona part del calendari no hi havíem competit mai. Al final, el podi aconseguit és una excel·lent recompensa.

Vinyes afegeix que, “en general, molt content amb l’experiència, hem après molt lluitant contra pilots joves, però amb una excel·lent trajectòria”. A més, el pilot andorrà indicava en referència al campionat que “no hi ha dubte que s’ha professionalitzat molt, hi ha equips que abans d’iniciar-lo ja han fet test en la majoria dels circuits. És a dir, arriben als entrenaments lliures de cada meeting amb els deures fets. En aquest aspecte, durant tota la temporada, hem competit en inferioritat”.





Un inici de temporada espectacular que es va torçar a Zandvoort

El debut de Vinyes en la categoria PRO-AM de la Porsche Carrera Cup Benelux 2023 va tenir lloc el mes de maig passat, al circuit belga de Spa-Francorchamps. El debut va ser molt positiu per al pilot andorrà, va pujar al tercer esglaó del podi en la primera carrera i va ser quart a la segona.

Unes setmanes més tard, en aquesta ocasió en el circuit de Hockenheim (Alemanya), es van confirmar les excel·lents sensacions. Vinyes, lluitant de tu a tu amb els pilots que al final van estar per davant seu en el podi final (Norten i Maason), va completar la seva presència en la pista alemanya amb una cinquena posició en la primera de les carreres disputades i un segon lloc en la que va tancar el meeting.

El pilot de Baporo Motorsport va afrontar la tercera cita de l’any, Zandvoort (Països Baixos), amb l’objectiu de continuar progressant i mantenir les possibilitats d’estar en la lluita per les primeres posicions de la PRO-AM. En aquesta ocasió, l’estada a “casa” del tres vegades campió del món de la F1, Mark Verstappen, va resultar un malson per Vinyes i el seu equip.

“No vaig tenir opció a reaccionar per a evitar el cop frontal. Quan el cotxe que em precedia va girar a la seva esquerra, em vaig trobar amb el Porsche d’un rival creuat enmig de la pista. Era la primera carrera i de seguit ens vam adonar que era impossible reparar el cotxe per a poder continuar en el meeting. Un doble 0 que sens dubte va marcar el posterior desenllaç del certamen per a nosaltres”. Així explicava Vinyes el succeït i les seves conseqüències posteriors, després de tres mesos de l’incident.





Quedaven tres meetings, el tercer lloc del podi va passar a ser l’objectiu

A principis de setembre els participants en el PCCB 2023 es van trobar a Assen (Paises Baixos) per a iniciar la recta decisiva del certamen de la marca d’Stuttgart.

Vinyes va demostrar que havia passat pàgina i va completar la millor actuació de la temporada amb dues segones posicions en un traçat que desconeixia. Aquest excel·lent resultat va fer renéixer la possibilitat de lluitar per un segon lloc (estava a 30 punts) del campionat, encara que sense cap opció d’atrapar a Norden, que continuava enllaçant triomfs.

Amb l’ànim renovat, Vinyes i el seu equip es van desplaçar, a principis de setembre, a un dels traçats més complicats de la temporada, Zolder (Bèlgica). Les expectatives es van complir pel que fa al circuit (estret, sense escapatòries, …) i a més va caler afegir, que molts dels rivals van fregar el límit del permès en una competició de les característiques del PCCB. Joan Vinyes, amb la necessitat imperiosa de puntuar, va salvar la seva participació a la pista de Heusden-Zolder, amb una quarta i una tercera posició respectivament en les dues carreres disputades.

En el Red Bull ring (Spielberg-Àustria) es va posar el punt final a la temporada, un final marcat per les condicions climatològiques. La pluja, que en alguns moments va caure amb intensitat, va deixar la pista en condicions caòtiques per a competir. Per a Vinyes, el cap de setmana va ser estressant, l’inici va ser esperançador, però a les carreres, sobretot a la segona, en la qual es va veure involucrat en una lluita entre diversos rivals (en alguns moments fins a set), va perillar l’objectiu principal, que no era un altre que travessar la línia d’arribada. Al final un quart i un cinquè llocs que li van permetre salvar in extremis la posició de podi en la classificació final del PCCB 2023.

Una vegada confirmat el podi per part dels organitzadors, Vinyes va comentar: “En aquesta segona part de la temporada ens hem enfrontat a traçats desconeguts i, a més, amb l’obligació d’anar de pressa per a mantenir el nostre objectiu. Sobretot a Zolder i a Àustria vam tenir moments en què semblava que se’ns escapava el podi final. A la pista belga feia l’efecte que els rivals havien perdut una mica el cap, sense cap dubte van ser els moments més complicats de l’any amb el Porsche. Vaig optar per un pilotatge més conservador sense ficar-me en lluites innecessàries i al final, de manera molt ajustada, tot va sortir bé”.

“Sí m’agradaria repetir? La veritat és que ho intentaré. És un campionat que m’agrada molt, a més, si fan alguns canvis que s’han comentat, referent als entrenaments lliures, encara serà millor per als que no ens dediquem al 100% a les carreres. Molt content amb l’experiència viscuda”, sentenciava Joan Vinyes.





Classificació final de la PORSCHE CARRERA CUP BENELUX 2023 – PRO-AM