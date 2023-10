FEDA inaugura l’ETR de la Gonarda

Autoritats i personalitats que han assistit a la inauguració de l’ETR de la Gonarda (FEDA)

El cap de Govern i president de FEDA, Xavier Espot, ha inaugurat aquest dimarts l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) de la Gonarda en presència del director general, Albert Moles. La posada en marxa d’aquesta infraestructura representa un pas més en el desenvolupament de la xarxa d’alta tensió, que ha de permetre garantir la sostenibilitat del sistema elèctric nacional, alhora que dona suport a la transició energètica, absorbint el creixement econòmic de les Valls del Nord i descarregant la resta d’ETR del país.

Es tracta de la primera estació transformadora i repartidora de les Valls del Nord, que se suma a les altres quatre de FEDA (Grau Roig, Ransol, Encamp i la Margineda). Un projecte que garanteix la qualitat i l’eficiència del servei i que ha estat planificat amb anterioritat, amb previsió per a adaptar-se al desenvolupament del Principat i comptant amb l’opinió i el diàleg amb els veïns de la zona, Nord Andorrà, el Comú de la Massana i el Ministeri de Medi Ambient.

Espot ha destacat aquestes sinergies en el seu discurs davant de les autoritats i la resta del públic convidat, tot qualificant el projecte de “pulcre” i “exemplar”. A més, ha volgut destacar la capacitat d’anticipació que van tenir FEDA i Nord Andorrà a l’hora de preveure la infraestructura, als anys 90, assenyalant que en aquell moment es podria haver optat per una opció de mínims, però es va pensar a llarg termini i això ha contribuït al creixement ordenat de la parròquia.

Moles, per la seva banda, ha compartit l’agraïment amb totes les institucions implicades i els equips que han fet possible aquesta gran obra. A més, ha indicat que aquest projecte s’ha distingit per tenir molt en compte l’entorn i pel diàleg amb les parts implicades i ha garantit que aquesta manera de treballar es mantindrà en tots els projectes de FEDA.

L’ETR de la Gonarda s’ha dissenyat i construït utilitzant alts estàndards d’eficiència i mediambientals. El projecte ha incorporat elements d’enginyeria i construcció per a garantir la integració amb l’entorn i un impacte acústic mínim. Així ho han explicat el director d’Enginyeria de FEDA, Marc Calvet, i l’enginyer responsable del projecte, Josep Maria Moles, en la visita que han guiat per la instal·lació.

Calvet ha destacat els elements que fan singular l’edifici i l’aparellatge de l’ETR. S’ha dissenyat amb estudis volumètrics i paisatgístics perquè tingui un mínim impacte visual, amb tots els equipaments encabits en un edifici completament integrat en l’entorn, una forma que passa desapercebuda i amb aparença similar als edificis residencials de la zona. A més, s’ha dotat d’una coberta vegetal amb espècies autòctones, que s’integra amb el paisatge durant totes les estacions de l’any.

Quant a la tecnologia elèctrica, utilitza aparellatge d’alta tensió encapsulat, que estalvia molt espai i incrementa la seguretat respecte a les instal·lacions convencionals. Els transformadors de potència han estat dissenyats en compliment de les normatives europees més exigents quant a eficiència i respecte mediambiental (Ecodesign Tier 2). Es tracta dels primers transformadors d’Andorra de grans dimensions que utilitzen un oli ester sintètic biodegradable, amb millors propietats mediambientals, elèctriques i de seguretat respecte als olis minerals.

La infraestructura de la Gonarda és una estació de transformació i repartiment d’electricitat d’alta a mitjana tensió (de 110 quilovolts a 20 quilovolts). L’electricitat es transporta fins a l’ETR en alta tensió a través de la nova línia d’alta tensió que connecta amb la resta d’ETR i amb la central hidroelèctrica de FEDA i s’hi transforma a mitjana tensió per a poder-la distribuir a les parròquies de la Massana i Ordino. Tot i això, beneficiarà tot el país, perquè donarà resposta a les necessitats de demanda dels pròxims anys, tot alleugerint la càrrega sobre la resta d’ETR, i facilitarà la connexió de noves instal·lacions de producció amb renovables. Per a fer-ho compta amb dos transformadors de potència que permeten donar servei a un consum equivalent al 28% de la punta màxima de consum d’Andorra, similar al de les ETR de Ransol o la Margineda.

Tot i que planificada amb anterioritat, els treballs per a fer realitat l’ETR de la Gonarda es van iniciar el 2019, amb la preparació del terreny, i la construcció de l’edifici i instal·lació de l’equipament elèctric es van completar en un any i mig. Ara, entra en servei amb la connexió a la xarxa d’alta tensió i esdevé una nova fita en els plans d’inversions en la xarxa elèctrica, que han de tenir continuïtat amb el reforç de la interconnexió amb Espanya.