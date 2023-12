La Seu: “Nadales al carrer” per a rebre les festes

Una edició de Nadales al carrer de ja fa uns anys, a la Seu d’Urgell

L’activitat musical ‘Nadales al carrer’, aquest any, anirà de la mà de diferents grups de l’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell i del Conservatori de Música dels Pirineus, i tindrà lloc aquest proper dissabte 16 de desembre, a les dotze del migdia, al Punt Màgic de l’Espai de la Música (Plaça de les Monges).

Hi actuaran diferents grups durant el concert matinal en el qual es podrà escoltar als nens i nenes de sensibilització de tres a sis anys, acompanyants per un grup instrumental, l’Orquestra integrada per alumnat de l’Escola i del Conservatori de Música dels Pirineus, el grup d’acordions, els combos i la big band.

Paral·lelament hi haurà un taller per a elaborar una postal de Nadal, activitat que serà conduïda pel Talleret. És obert a tothom i no cal inscripció prèvia.