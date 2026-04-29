L’Espai Ermengol presenta la 15a edició del cicle “Parlem d’Història” amb una mirada a la Seu d’Urgell i la recerca jove

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell presenta la programació de la 15a edició de ‘Parlem d’Història’. Aquest cicle, ja plenament consolidat com un referent de la divulgació històrica al territori, compta enguany amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU), el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal i, per primera vegada, amb la participació del Museu de la Catedral de la Seu d’Urgell.
Un programa divers i amb especialistes de renom
L’edició de 2026 oferirà quatre conferències amb especialistes destacats que analitzaran episodis clau de la història local i nacional. Totes les ponències tindran lloc a l’Espai Ermengol, a les 19:00 hores, un nou horari instaurat per a aquesta edició.
La programació s’iniciarà el dimecres 6 de maig amb la conferència “La Seu, any 1462: l’altra guerra civil”, a càrrec de Carles Gascón. El seguirà, el 13 de maig, Llorenç Dalmau amb una xerrada sobre la figura de “Pau Claris, de canonge d’Urgell a president de la Generalitat”. El 20 de maig, Daniel Fité Erill abordarà “La transformació urbana de la Seu d’Urgell (1924–1926)”, i el 27 de maig, Carla Garrido i Oscar Augé revelaran les troballes arqueològiques del darrer sexenni a “El que amaga el Pati de les Monges”.
El cicle clourà el dimecres, 3 de juny, amb una activitat singular: una visita guiada titulada “L’escultura de la catedral”, conduïda per Teresa Font i Carles Gascón. Per a aquesta activitat no es requereix inscripció prèvia.
Apostant pel futur: Recerca Jove
Dins del marc del cicle, el dijous 21 de maig es durà a terme la sessió Recerca Jove, en col·laboració amb l’Institut Escola d’Oliana. En aquest espai, dues alumnes de 4t d’ESO presentaran els seus treballs sobre la repressió:
• “Veus silenciades durant la dictadura franquista a Oliana”, d’Ester Plana Agelet.
• “La Seu d’Urgell sota la censura franquista”, de Marcel Casassas Sanz.
Accessibilitat i format digital
Totes les activitats del cicle són obertes i gratuïtes. Amb l’objectiu d’arribar a tothom i preservar el coneixement generat, les sessions seran enregistrades i es podran consultar posteriorment al canal de YouTube de l’Espai Ermengol.
Per a més informació, les persones interessades poden contactar a través del correu info@espaiermengol.cat.