Andorra acull una taula rodona internacional sobre salut mental aplegant professionals i ciutadania

El Teatre de les Fontetes, a la Massana, ha acollit aquest divendres al vespre la taula rodona “Fora estigmes! La salut mental al Pirineu”. Es tracta d’un esdeveniment previ a les Jornades per a l’Excel·lència d’Esterri d’Àneu, que se celebren anualment en aquesta població de l’Alt Pirineu i que versen sobre una temàtica d’actualitat i amb la participació de professionals nacionals i internacionals d’alt nivell.

Així, i gràcies a les relacions bilaterals i de proximitat i amb la voluntat d’afavorir un espai de trobada entre l’empresariat i els professionals per a potenciar sinergies entre Andorra i les comarques catalanes del Pirineu, el passat mes d’abril la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el president de l’Associació, Jesús Montoliu, van signar un conveni de col·laboració per tal que el Principat acollís anualment la taula rodona prèvia a l’inici de les Jornades i la mateixa temàtica escollida. Enguany, la salut mental.

La taula rodona l’han format el cap de Salut Mental del SAAS, Carles Mur, la directora general adjunta de l’Agència Regional de Salut d’Occitània, Sophie Albert, i la tècnica de Salut Mental de l’OMS de l’oficina regional d’Europa, Ana Tijerino. El públic ha inclòs, donada la voluntat divulgativa de l’esdeveniment, tant professionals de la sanitat com ciutadania en general.

En aquest sentit, els tres participants han convingut en la necessitat de visibilitzar aquesta problemàtica de la salut pública –agreujada en part per la crisi sanitària–, així com la importància de treballar-hi des de tres estadis: la prevenció, l’atenció i la rehabilitació. Així, el representant del SAAS ha exposat l’aprovació i posada en funcionament durant aquesta legislatura del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA), com el programes d’atenció psicològica específics en el marc de la COVID i dels refugiats d’Ucraïna, entre altres.

Les Jornades per a l’Excel·lència

Les IX Jornades per a l’Excel·lència se celebraran els dies 30 de setembre i 1 d’octubre a Esterri d’Àneu. Es tracta d’unes conferències anuals de referència per a professionals i ciutadans de l’Alt Pirineu i que se celebren des de l’any 2014 amb l’objectiu d’impulsar i donar visibilitat a diferents sectors econòmics de l’Alt Pirineu.

Fins i tot abans de la signatura d’aquest conveni de col·laboració, el Govern d’Andorra hi ha participat. En els darrers anys, les conferències inaugurals han anat a càrrec de les ministres de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla–.

Amb més de 200 ponents especialitzats i una seixantena d’empreses col·laboradores. els darrers dos anys l’esdeveniment s’ha pogut seguir també en format telemàtic amb una mitjana de prop de 900 espectadors en cada edició.