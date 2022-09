Comença el 51 Andorra Rally Fullslip, comença l’espectacle

El 51 Andorra Rally Fullslip ha començat avui divendres, a les 18:30 hores, des del Pont de la Rotonda d’Andorra la Vella. Sílvia Riva, Ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra; Jordi Torres Falcó, Ministre de Turisme i Telecomunicacions del Govern d’Andorra; Justo Ruiz, Secretari d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra, i el president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Tarrado, entre altres autoritats, han donat la sortida enmig d’una gran expectació. La cursa se celebrarà al llarg d’aquest dissabte dia 17, entre les 8:30 i les 18:45 hores, amb l’aparcament Prada Casadet com a centre neuràlgic.

Els participants faran 9 trams cronometrats (4 d’ells diferents) que totalitzaran gairebé 80 km de velocitat. Els trams seran Coll d’Ordino de 8,81 km (2 vegades en sentit Canillo) i 8,37 km (3 vegades en sentit Ordino), Fontaneda (9,69 km, 2 vegades) i Anyós (8,46 km, 2 vegades). Tota la informació del 51 Andorra Rally Fullslip (itinerari-horari, plànols, llista d’inscrits) està publicada al web oficial www.ralliandorra.com.

Entre els participants hi ha molts equips d’una alta qualitat esportiva, alguns pilotant peces originals de l’època a la que pertanyen. Entre aquests participants hi ha 10 antics guanyadors de l’Andorra Rally: Joan Vinyes – Joan Vinyes jr. (Seat Ibiza Kit Car, núm 1), Gerard de la Casa – Jordi Mercader (Seat Córdoba WRC, núm 2), Jordi Ventura – Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth, núm 3), Jordi Urteu – Alain Gallinat (Renault 5 GT Turbo, núm 6), Carles Puig – Jordi Lorente (Renault 5 GT Turbo, núm 16), Vicenç Duró – Jordi Gomà (Renault 5 GT Turbo, núm 18), Ferran Font – Claudi Ribeiro Leite (Ford Escort RS 1800, núm 19) i Jonathan Domene – Mouloud El Allaoui (BMW 2002, núm. 25), aquest darrer pilot guanyador de la 50ena edició, celebrada l’any passat.

Entre la qualitativa llista de pilots hi ha una de les novetats de la prova, la participació del pilot de circuits Antonio García, que corre amb Guillem Santacreu de copilot amb l’habitual Opel Ascona 2.000 SR d’aquest darrer. Antonio García és pilot oficial de Corvette Racing en el campionat IMSA dels Estats Units.

Diversos equips prenen part en el ral·li en la categoria Legend, estrictament d’exhibició, una bona part d’ells aportats per l’organització Fullslip. Molts d’aquests automòbils acrediten una gran importància històrica: Peugeot 205 Turbo 16 (Xavier Piña), Renault 5 Maxi Turbo (Pedro Cuesta), Porsche 911 ST 2.5 (Ildefonso García), Lancia Delta Integrale (Nicholas Hammond, José Antonio Aguirre), Porsche 911 SC RS (Rufino Sasian), Opel Ascona A (Xabier Zorroza), Talbot Sunbeam Lotus (Alberto Conde), Talbot Samba Rallye (Thierry François-Enimie), Ford Escort RS (Eduardo San Emeterio, Aitor Zorroza, Raúl Toca), BMW M3 (Yann Le Potier), Subaru Impreza GT (Carlos Rodenas), BMW 325i (David Aràjol, Sergi Aràjol, Salvador Capdevila), Lluís Palou (Ford Sierra RS Cosworth), etc.

El ral·li de l’Automòbil Club d’Andorra arriba aquest any a la 51a edició. Fins el 2007 va ser de velocitat; de 2008 a 2011 va combinar les modalitats de velocitat per a cotxes moderns i regularitat per a clàssics i va ser aquesta última l’única convocada a partir de 2012. Després de deu anys, el ral·li torna a la velocitat.

Aquestes dades i la història de les 50 edicions estan recopilades en el llibre “Ral·li d’Andorra. Un petit país, un gran ral·li”, que l’ACA va editar el 2021. El llibre es pot comprar a l’establiment FNAC Andorra i també a la seu de l’ACA, que estarà oberta tot el divendres i dissabte de ral·li ja que acollirà la seu administrativa de la cursa.

51 Andorra Rally Fullslip, dissabte 17 de setembre

08:30 Sortida del ral·li (aparcament Prada Casadet)

08:56 TC1 Ordino 1 (8,81 km)

10:01 TC2 Fontaneda 1 (9,69 km)

10:40 Entrada assistència (aparcament Prada Casadet)

11:00 Sortida assistència (aparcament Prada Casadet)

11:26 TC3 Ordino 2 (8,81 km)

12:31 TC4 Fontaneda 2 (9,69 km)

13:27 TC5 Ordino 3 (8,81 km)

14:05 Entrada assistència (aparcament Prada Casadet)

15:15 Sortida assistència (aparcament Prada Casadet)

15:52 TC6 Canillo 1 (8,37 km)

16:23 TC7 Anyós 1 (8,46 km)

16:50 Entrada assistència (aparcament Prada Casadet)

17:10 Sortida assistència (aparcament Prada Casadet)

17:47 TC8 Canillo 2 (8,37 km)

18:18 TC9 Anyós 2 (8,46 km)

18:45 Final de ral·li (aparcament Prada Casadet)

La cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc el mateix dissabte dia 17 a les 20:30 hores al parc de vehicles.

