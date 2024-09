Anàlisi d’AR+I sobre com ha estat l’estiu a Andorra

Imatge en color real del satèl·lit Copernicus Sentinel-3B a les 10:07 UTC del 19 d’agost on s’aprecia el fum dels incendis del Canadà. Font: Copernicus Services.

Ha començat la tardor meteorològica. Però, com ha estat aquest estiu a Andorra? Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ho ha detallat en la seva anàlisi. Començant per l’agost, aquest ha tingut una temperatura màxima mitjana de 28.5ºC i una temperatura mínima mitjana de 14.6ºC a la Central de FEDA, per tant, la temperatura mitjana ha estat de 21.6ºC.

Ha estat l’agost més càlid des de 1950, només unes dècimes per sobre a l’agost de 2023. En tercer lloc però, cal recordar l’agost de 1994 on la temperatura màxima mitjana va ser de 28.9ºC. Tenint en compte el període de referència 1981-2010, aquest agost ha estat gairebé 3ºC per sobre la mitjana climàtica. Des del 201 que no registrem una anomalia negativa en un agost.

Aquesta anomalia de temperatura s’ha concentrat en dos períodes càlids de principis de mes fins al dia 12 d’agost. Les temperatures tant màximes com mínimes diàries van ser força altes, sobretot el període entre el 6 i el 12, on les mínimes no van baixar dels 15ºC, donant encara una sensació de calor més agreujada, ja que les màximes també superaven els 30ºC a la Central de FEDA.

A partir del dia 13 d’agost hi va haver-hi un canvi de temps destacat on les temperatures van caure i les temperatures mínimes es van normalitzar i, fins i tot, van ser inferiors a la mitjana climàtica per l’època de l’any. El següent període càlid del mes ha estat a partir del dia 16, on les temperatures van anar remuntant, però sense superar els 30ºC de temperatura màxima.

Tanmateix, pel que fa a la precipitació, aquest mes d’agost s’han acumulat més de 100mm a la Central de FEDA. Cal destacar l’episodi del dia 2 on es va acumular la meitat de precipitació del mes amb més de 56mm. Altres estacions van registrar precipitacions destacades com Engolasters amb 42mm i Bony de les Neres amb 31mm on 18.6mm en es van acumular en 30 minuts. Cal destacar també l’episodi del 23 amb més de 20mm a la Central de FEDA.

Aquest mes d’agost destaca també per l’arribada, per les capes altes de l’atmosfera, del fum dels incendis de Canadà, que va deixar el cel enterbolit durant uns dies com mostra la imatge de portada.





Però, i el conjunt de l’estiu, com ha estat?

Doncs a grans trets, l’estiu ha estat càlid i normal en precipitacions. La temperatura mitjana ha estat de 20ºC, molt similar a l’any passat i s’han acumulat fins a 260mm durant els 3 mesos. Pel que fa al principal índex climàtic per a la temperatura màxima diària, el SU25 ha anat a la baixa en comparació a altres anys i s’han registrat fins a 62 dies amb temperatures diàries per sobre els 25ºC a l’estació de referència, la Central de FEDA.

Tenint en compte la metodologia descrita en treballs anteriors per a caracteritzar les onades de calor a l’alta muntanya i poder descriure-les en funció de la durada i de la intensitat, aquest any s’han donat 3 onades de calor. La primera va durar 3 dies del 18 al 20 de juliol; la segona i més intensa de l’any, del 23 al 2 d’agost amb 11 dies; i la darrera del 5 al 12 d’agost, amb 8 dies.

Ben aviat l’AR+I ampliarà la informació en el Butlletí Climàtic que elabora conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional d’Andorra.