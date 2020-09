Amb l’ús de la mascareta, els cosmètics de celles es tornen més imprescindibles que mai

Sí, jo també em vaig emportar una grata sorpresa en comprovar el gran paper de les celles en el conjunt del rostre. En no tenir molt de borrissol, durant l’adolescència (i fins passats els vint) em vaig centrar en destacar la mirada amb màscara de pestanyes i jugar amb l’il·luminador, sense adonar-me del fonamental que era delinear uns arcs bonics per als meus ulls. I enguany, per l’ús de la mascareta, la mirada s’ha convertit en la propietària indiscutible de la nostra cara.

Algunes anotacions sobre les celles

Protagonistes del nostre espai

Les celles excessivament fines (molt trendy en els noranta, quan ja havien tingut èxit en els vint) són aigua passada i gràcies a la model Cara Delevigne les celles s’han tornat més gruixudes i naturals. La font d’inspiració del dissenyador Karl Lagerfeld va recuperar la naturalitat i el gruix d’altres celles que havien captivat el món del cinema i de la moda, les d’Audrey Hepburn. Però la volta al gruix en les celles no és sempre fàcil, sobretot quan s’han depilat més del compte per a sucumbir al minimalisme dels noranta. Heus aquí l’aterratge dels nous tractaments professionals de celles com el microblanding, que consisteix a emplenar i remodelar les celles amb pigmentació per a aconseguir sensació de gruix.

Consells per a treballar les teves celles

També hem sucumbit al plaer d’ajudar-te en el disseny de les teves celles, i en aquesta ocasió ho fem de la mà de Kristy Taveras, maquilladora oficial d’Amelia Cosmetics. Com hem de fer-ho?

– Emplenar els buits sense pèl amb llapis, pinzell o retolador (segons l’acabat que prefereixis).

– Des de l’interior de la cella cap a fora, dibuixa el seu disseny amb maquillatge en pols o amb un llapis adequat (és fonamental que apostis per un to semblant al natural de la cella per a aconseguir un acabat natural).

– Aplica la cera fixadora en la direcció de creixement natural del pèl. Així aconseguiràs intensitat en la mirada i consistència i durabilitat dels cosmètics emprats.

– No t’oblidis de l’il·luminador, ideal en la zona alta de la parpella en el contorn inferior de la cella (arc inferior) per a omplir de llum la mirada i aconseguir el joc de llums harmoniós

Per bellezactiva.com