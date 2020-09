Vinyes-Font (Porsche GT3) no faltaran a la cita italiana del GT Cup Open

Joan Vinyes debutarà la present temporada en el GT Cup Open Europe en la tercera cita del seu calendari, precisament el meeting que es correrà els pròxims dies (25, 26 i 27) en un escenari mític de l’automobilisme mundial, l’Autódromo de Monza. Vinyes, que compartirà el volant del Porsche GT3 – Baporo Motorsport amb Jaume Font, intentarà repetir el doble triomf assolit el passat cap de setmana, en la prova del CER disputada en el traçat de Jerez.

El de Monza és un escenari en el qual Vinyes no ha competit des del 2006. El circuit de la Llombardia, es va començar a construir en el 1922 i té com a principal característica les altes velocitats que s’aconsegueixen en les llargues rectes del traçat. Són gairebé 6 km, de recorregut que les mecàniques del GT Cup Open, la temporada 2019, van completar en menys de 2’, a mitjanes superiors als 180 km/h.

La temporada passada Vinyes no va poder competir a Monza, per problemes d’agenda. En la present edició, catorze anys després, tornarà a l’asfalt italià. Així ho comentava: “Competir a Monza o en algun dels traçats mítics, sempre és una motivació extra. És cert que fa molts anys que no competeixo a Monza, serà com començar de zero, el record de l’última vegada tampoc és molt positiu. Espero tenir més sort aquesta vegada, començarem a treballar en el Porsche des del minut 1 dels primers entrenaments lliures”.

Els lliures previs al meeting, més necessaris que mai

Vinyes iniciarà la seva activitat en el traçat italià amb la disputa dels entrenaments lliures que els organitzadors, GT Sport Organisation, han programat per al dijous (dia 24). Seran dues sèries de 60’ cadascuna, en les quals, els equips que ho desitgin, podran començar a preparar les seves mecàniques de cara a la competició posterior.

En el decurs de la jornada següent, divendres (dia 25), començarà la disputa de les mànegues del meeting. En concret durant aquesta primera jornada els equips podran provar, de manera indistinta, amb cadascun dels seus pilots, durant dues sèries de 50’.

El crono es posarà en marxa, de manera oficial, el dissabte (dia 26). Els entrenaments oficials del pilot 1 i la primera carrera, centraran l’atenció dels equips. El cap de setmana es tancarà el diumenge amb la disputa dels entrenaments oficials del pilot 2 i la segona carrera.

Les graderies del traçat del nord de Milà, normalment plenes de tifosi, en aquesta ocasió estaran en silenci. Les curses del GT Cup Open Europe es disputaràn seguint les estrictes mesures de seguretat a les quals estan sotmesos, ara mateix, els esdeveniments de tota mena.