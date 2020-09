Decora la teva casa amb cactus i atreu l’energia

Els cactus són, segons el fengshui, un talismà de protecció perquè la paraula “cactus” significa guardià de la llar. Però, no només això, són plantes que no requereixen molta atenció perquè acumulen molta aigua, purifiquen l’aire, són grans captadors d’ones electromagnètiques i el que és millor: són protectors de males energies. Necessites més raons per a tenir un cactus a casa?

Segons el fengshui el millor lloc per a tenir-ne un és l’exterior, perquè les seves espines funcionin com aquest talismà protector de males energies i no permetin que gens dolent entri a casa. Abans de comprar-lo, assegura’t que la varietat triada suporti les temperatures de l’exterior.

De no disposar d’espai exterior, situa’l prop de la porta de l’entrada, perquè a més de protegir, funcioni com una espècie de filtre de males energies de qui ingressi a casa teva.

Així mateix pots col·locar-los a la finestra. On no han d’estar és ni al bany per la humitat, ni a la cuina perquè no els agrada.

