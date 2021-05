Amàlia Vinyes arrenca la temporada 2021 a Navarra

Aquest cap de setmana (29 i 30 de maig) es celebra a Navarra la primera cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència (CER), certamen que serà el principal objectiu d’Amàlia Vinyes en aquest 2021. La pilot andorrana, habitual del CER des de fa més d’una dècada i en el qual ja es va imposar els anys 2010, 2013 i 2014, repetirà amb el seu Cupra TCR de Baporo Motorsport en la categoria TCR, que torna a ser una categoria independent dins del CER. La de Navarra serà la primera de les cinc proves que el CER disputi el 2021, deixant per a finals de juliol Motorland Aragó, València al setembre, Jerez a l’octubre i el tancament final a Barcelona, a mitjans de novembre.

En un certamen que coneix tan bé i amb un vehicle en el qual, malgrat les lògiques evolucions dels últims anys, porta tant de temps competint, l’objectiu d’Amàlia no pot ser altre que lluitar per la victòria. No obstant això, l’alt nivell competitiu i la duresa de les carreres, habitualment d’una o dues hores de durada, fan aquest repte molt complicat.

Per lluitar per la victòria en el campionat, la pilot patrocinada per SEAT Europ-Auto té clar que “cal plantejar una estratègia pensant en sumar punts en cada carrera i cuidar el màxim la mecànica, perquè a la fi la temporada és molt llarga. El normal és arribar a l’última carrera amb les classificacions molt atapeïdes i aquí és quan trobes a faltar algun punt que t’has anat deixant durant l’any”. En l’aspecte tècnic, l’estructura de Baporo Motorsport torna a ser per a Amàlia “una autèntica garantia de que el cotxe estarà sempre a el màxim de les seves possibilitats, cosa que és fonamental per poder optar al títol“.

L’andorrana porta sense participar en una prova des 2019, ja que encara que estava inicialment inscrita precisament en l’última cita de el CER de 2020, problemes físics li van impedir prendre la sortida en la prova. L’intens treball físic dut a terme durant la pretemporada i les bones sensacions del test oficial del campionat, celebrat en aquest mateix circuit de Navarra fa tot just 15 dies, asseguren que la seva tornada a la competició sigui amb les màximes garanties. “Em fa molta il·lusió afrontar de nou un campionat a el complet i, encara amb les lògiques precaucions per la COVID-19 i complint al màxim les normes de seguretat, crec que és important intentar tornar a la normalitat“.

La cita del CER de Navarra comptarà amb més de 30 vehicles inscrits en un cap de setmana en què els pilots disputaran dues curses de 48 minuts cadascuna, totes dues el diumenge 30 de maig.