Torna el Bike Friday de Vallnord – Pal Arinsal amb forfets de dia al 50%

A partir del divendres 4 de juny i fins exhaurir existències, Vallnord – Pal Arinsal posarà en marxa una nova edició de la versió estival del Black Friday. Els usuaris podran adquirir el forfet d’adult o d’infant d’un dia per al Bike Park amb una reducció en el preu del 50%, és a dir, 15,50 € enlloc de 31 €.

Com ja és costum, cada client podrà adquirir fins a 5 unitats amb aquest preu avantatjós a través del web https://shop.vallnordpalarinsal.com/ca/1-dia-forfait-bike-park—promocion-bike-friday_f_1163.html . Aquests forfets obtinguts a través de la promoció Bike Friday seran vàlids per a infants i adults al llarg de tota la temporada d’estiu 2021. L’enllaç només estarà operatiu a partir del dia 4 de juny. Per a fer efectiva la promoció, serà necessari incloure el codi BIKEFRIDAY-PA21.

Forfets de White Friday de la temporada passada, vàlids fins el 18 d’abril del 2022

A causa de la pandèmia, moltes de les promocions de Vallnord – Pal Arinsal no van poder aprofitar-se però tot i així, l’estació ha volgut ampliar el marge per poder gaudir dels forfets de dia comprats. Tots els usuaris amb forfets adquirits durant el Black/White Friday de la temporada 2019-2020 i 2020-2021, podran aprofitar-los fins al 18 d’abril del 2022. Així doncs, tots els usuaris que els van adquirir i no van recollir els forfets, hauran rebut un nou abonament per bescanviar-lo a taquilles. Per a tots els clients que disposin dels forfets físicament, hauran de canviar-los per nous també a taquilles.

Més de 45 km d’itineraris amb nivells per a tothom

Vallnord Bike Park la Massana és situa com quart millor Bike Park del món i el circuit de descens de Copa del Món va ser premiat com a millor circuit de DHI 2019 per la UCI. Ara, amb la connexió amb el sector d’Arinsal, l’estació ofereix a tots els clients més 45 quilòmetres de descens i un desnivell superior als 1.000 metres. Compta amb 29 circuits de diferents nivells dels quals hi ha 21 de descens, 2 d’enduro, 4 de cross country, 1 de four cross, 2 de bicicleta elèctrica, una zona de pràctiques, un Kids Bike Park i un pump track.