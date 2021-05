Com decorar un petit lloc a l’aire lliure

Si tens un petit lloc a l’aire lliure que desitges transformar, sigui un pati, un balcó o una terrassa, pren nota d’aquestes senzilles idees. Amb poc podràs causar un gran impacte.

Planta en tests grans. Pot semblar una miqueta contradictori, perquè els tests grans ocupen espai, però amb pocs podràs fer que l’espai es vegi increïble. L’ús de jardineres en un pati petit a l’aire lliure ajuda a crear un punt focal.

Utilitza l’espai vertical. Si els metres quadrats en el sòl són petits, pots fer ús de l’espai vertical. Planta plantes altes i columnars i col·loca altres plantes en prestatges. També pots agregar un enreixat per a conrear plantes enfiladisses.

Connecta els espais. Utilitza pedretes per a connectar els espais en el sòl i en l’aire i crear així una continuïtat visual. Una forma seria crear un test vessat de flors, les flors de les quals surtin del test i arribin fins a una altra.

Crea un esquema de disseny. Un espai petit se sentirà més útil si crees un esquema de disseny i empres un tema per a unir-lo tot. Per exemple, si t’agraden les papallones, afegeix plantes amb flors que elles puguin visitar, i agrega abeuradors. També pots triar un tema de color com una paleta vermella, blanca, etcètera, per a unir l’espai visualment.

Llums. Amplifica la il·luminació del petit jardí a l’aire lliure amb llanternes o llums de cadena. També pots optar per LED.

Per guiadejardineria.com / AMIC – Tot Sant Cugat