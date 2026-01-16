Roger Puig, 10è al supergegant de la Copa del Món de Saalbach

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest divendres en desena posició al supergegant (SG) de la Copa del Món disputat a Saalbach, un resultat que li permet sumar 26 punts més en la classificació de la Copa del Món i continuar consolidant-se entre els millors del circuit. Amb el resultat d’avui, Puig assoleix el seu 26 Top 10 dins la Copa del Món, sumant un total de 316 punts per a l’overall i consolidant la 8a posició de la general de supergegant.
Puig ha completat una baixada molt correcta i sòlida, però petits errors i algun problema d’equilibri en alguna compressió l’han penalitzat amb el resultat final. La pista s’ha mantingut en perfecte estat durant tota la cursa trobant-se molt gelada.
La victòria ha estat per al canadenc Alexis Guimond, amb el francès Arthur Bauchet en segona posició i el rus Aleksei Bugaev completant el podi.
La Copa del Món continuarà dissabte amb l’últim supergegant a Saalbach, una nova oportunitat perquè Roger Puig pugui ajustar detalls i intentar millorar el resultat. La setmana vinent, el circuit es traslladarà a Feldberg (Alemanya), on estan programats dos eslàloms.