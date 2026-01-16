Roger Puig, 10è al supergegant de la Copa del Món de Saalbach

Roger Puig a Saalbach (Ignasi Puig)

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha finalitzat aquest divendres en desena posició al supergegant (SG) de la Copa del Món disputat a Saalbach, un resultat que li permet sumar 26 punts més en la classificació de la Copa del Món i continuar consolidant-se entre els millors del circuit. Amb el resultat d’avui, Puig assoleix el seu 26 Top 10 dins la Copa del Món, sumant un total de 316 punts per a l’overall i consolidant la 8a posició de la general de supergegant.

Puig ha completat una baixada molt correcta i sòlida, però petits errors i algun problema d’equilibri en alguna compressió l’han penalitzat amb el resultat final. La pista s’ha mantingut en perfecte estat durant tota la cursa trobant-se molt gelada. 

La victòria ha estat per al canadenc Alexis Guimond, amb el francès Arthur Bauchet en segona posició i el rus Aleksei Bugaev completant el podi.

La Copa del Món continuarà dissabte amb l’últim supergegant a Saalbach, una nova oportunitat perquè Roger Puig pugui ajustar detalls i intentar millorar el resultat. La setmana vinent, el circuit es traslladarà a Feldberg (Alemanya), on estan programats dos eslàloms.

