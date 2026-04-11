Alstom i la “joia de la corona” catalana que aporta 400 milions al PIB espanyol

170 són els anys que celebra Alstom a Catalunya. Amb la fundació l’any 1855 de la metal·lúrgica La Maquinista Terrestre i Maritima S.A., i el 1857 de Macosa, Alstom va accedir al territori mitjançant l’adquisició de totes dues fins a esdevenir un dels principals actors del sector de la mobilitat sostenible català. Les xifres parlen per si mateixes: més de 1.500 empleats, vuit centres de manteniment, dos centres d’enginyeria i desenvolupament i, tal com la defineix Leopoldo Maestu, president d’Alstom a Espanya, la “joia de la corona”: un centre industrial de material rodant a Santa Perpètua de Mogoda.
Una xarxa de 320 pimes catalanes proveïdores
“Volem més indústria, que sigui més sostenible, més estratègica i que pugui implementar la innovació”, va apuntar el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre en l’acte de presentació de l’Informe d’Impacte 2024-25 d’Alstom, realitzat en col·laboració amb consultora Ernst & Young (EY). El president de Foment, aleshores, va posar en valor “l’impuls del teixit de les petites i mitjanes empreses” que duu a terme la multinacional.
En aquest sentit, de l’informe es desprèn que Alstom compta amb una xarxa de proveïdors composta per més de 320 empreses catalanes, majoritàriament pimes, a les quals ha fet compres per un import superior als 207 milions d’euros en el darrer exercici. “Prop de la meitat de totes les compres que el Grup Alstom realitza a Espanya tenen l’origen a Catalunya”, ha detallat en el seu torn Sergio Boya, director de Clients de Catalunya d’Alstom. Entre els principals proveïdors destaquen Rolen Technologies, Barat Alte, Margon, CM4 Enginyeria, Refisa, Kuadrotrek, Massats o Electrosistemes Bach.
“Arrelament, indústria i futur”
Boya ha destacat l’ampli portafolis de solucions de la companyia, que va dels sistemes de senyalització, passant pels de seguretat i control així com els serveis de manteniment, fins al material rodant. El centre de Santa Perpètua, inaugurat el 1994, es posiciona com un actor clau de la companyia en aglutinar un 80% dels treballadors a Catalunya, i ha comptat amb una inversió de 150 milions d’euros en els darrers anys per tal de continuar amb la fabricació dels nous trens de Rodalies, els de l’L1 i l’L3 del metro de Barcelona o els nous combois d’FGC de la futura R-Aeroport, entre d’altres. “Catalunya necessita més empreses com Alstom”, ha sentenciat el director general d’Indústria, Xavier Roca.
Roca: “La prosperitat no arriba per casualitat”
Roca ha subratllat la història d’”arrelament, indústria i futur” de la multinacional, i ha recordat el propòsit de Catalunya d’esdevenir un país industrial: “La prosperitat no arriba per casualitat”. En la mateixa línia, el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró, ha manifestat la importància d’”explicar millor a la societat l’impacte que té la indústria”. En xifres -i en clau catalana-, aquest impacte es tradueix en un 20% del PIB i fins a 600.000 llocs de treball, “generalment de molta més qualitat respecte a altres sectors”, segons Baró. La dada equival a un 17% de la població ocupada del territori.
L’activitat a la planta vallesana s’ha traduït en tramvies que avui dia circulen per països com Austràlia, Algèria o el Marroc, metros presents en ciutats com Santo Domingo, Lima o Shanghai, o trens regionals que serveixen a Xile o Luxemburg. Una planta que compta amb 360.000 metres quadrats, equipada amb més de 3.500 panells solars i que únicament fa ús d’energies renovables.
Una empresa “tractora” a l’Estat espanyol
Malgrat les imponents dades d’Alstom a Catalunya i de la planta perpetuenca, val a dir que els indicadors en clau estatal no es queden enrere. La companyia suma 3.000 empleats, amb centres de referència a Bilbao i Madrid, i fabrica un de cada tres trens que circulen a l’Estat espanyol. En el darrer exercici, destaquen també els 400 milions d’euros de contribució a la riquesa espanyola i els 7.316 llocs de treball generats, dels quals 2.917 són directes i 4.399 indirectes o induïts. “Alstom actua com a palanca de creixement i ajuda a crear un teixit empresarial robust i resilient capaç de competir a escala internacional”, ha continuat Leopoldo Maestu.
“Quan declarem una empresa com a tractora, vol dir que és capaç d’impulsar la internacionalització i de generar valor a fora del territori. Tractor vol dir multiplicador”, ha continuat el president d’Alstom a Espanya, qui ha reflexionat sobre els principals reptes que afronten les empreses industrials, com ara “la transformació digital, el talent i la formació contínua dels empleats”: “Aquesta transformació digital va molt de pressa. És relativament senzill prendre decisions sobre quin tipus de tecnologia implantar, però el gran repte implica materialitzar-ho, requereix anys formar les persones i aconseguir que aquesta tecnologia es posi en marxa”.
David Lombrana. Periodista