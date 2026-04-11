El menjar perd nutrients en congelar-lo? No, si es fa com cal

En el dia a dia, cuinar per a diversos dies i congelar per racions és una opció molt comuna per a menjar casolà, però no haver de cuinar diàriament. Però, perden nutrients els aliments? La resposta és que no: la congelació dels aliments no suposa el seu empitjorament nutricional, sempre que es congeli i descongeli correctament.
Per a congelar aliments a casa, el més important és utilitzar els recipients adequats, com carmanyoles ben tancades, pots o bosses que permetin fer el buit i que el menjar adopti la forma més plana i uniforme possible.
Quant a quins aliments es poden congelar i quins no, la clau per a decidir és que, en descongelar, la textura continuï sent la mateixa. Alguns productes com els ous, les salses o els formatges poden sortir del descongelat poc apetible.
Congelar aliments és una forma perfecta d’aconseguir dos objectius. D’una banda, reduir el malbaratament d’aliments; per un altre, augmenta la varietat de la nostra alimentació en permetre consumir menjars preparats anteriorment.
El congelat es pot fer també abans de cuinar els aliments, especialment, com dèiem, verdures, peixos o carns, per a fer la compra més còmoda, prolongar la seva vida útil i tenir-los a mà quan els volem consumir. Això afavoreix el consum d’aliments saludables i frescos i ajuda a reduir els processaments o els precuinats, una manera de millorar la nostra alimentació.
