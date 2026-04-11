Per què no hauríem de menysprear els insectes a casa?

Una aranya en una casa (Getty Images)
Una aranya en una casa (Getty Images)

Els insectes generalment provoquen rebuig, ja que moltes persones els associen amb molèsties, picades o brutícia, i això fa que siguin menyspreats o eliminats ràpidament. Tanmateix, els insectes tenen un paper fonamental en el funcionament dels ecosistemes i en la vida humana, i ignorar-ne la importància pot tenir conseqüències greus per al planeta.

Els insectes formen la base de moltes cadenes alimentàries. Ocells, amfibis, rèptils i petits mamífers depenen d’ells per a alimentar-se. Si les poblacions d’insectes disminueixen, tot l’equilibri natural es veu alterat. A més, molts insectes contribueixen a la descomposició de matèria orgànica, ajudant a reciclar nutrients essencials per al sòl i les plantes. 

Un dels papers més coneguts dels insectes és la pol·linització. Abelles, papallones, escarabats i altres espècies fan possible la reproducció de moltes plantes, incloses les que produeixen aliments per als humans. Sense els insectes pol·linitzadors, la biodiversitat vegetal disminuiria dràsticament i la producció agrícola es veuria seriosament afectada.

Molts insectes també són aliats naturals de l’agricultura perquè controlen poblacions d’altres espècies que podrien convertir-se en plagues. Marietes, vespes paràsites o libèl·lules ajuden a mantenir l’equilibri sense necessitat de pesticides químics, que sovint danyen el medi ambient i la salut humana.

Aquests animals així mateix, són objecte d’estudi científic i han inspirat avenços tecnològics i mèdics. L’organització de les formigues, la resistència de certs escarabats o la capacitat de vol dels insectes han influït en camps com la robòtica, l’enginyeria i la biologia.

[do_widget id=category-posts-pro-64]