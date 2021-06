Títol: El Graal de Montserrat

Autor/a: Francesc Xavier Hernández Cardona

Pàgines: 336

Editorial: Capital Books

Sinopsi:

“Tots sabeu per què som aquí. Hitler vol una relíquia, el Graal, i nosaltres impedirem que la tingui. això també és una manera de continuar i guanyar la guerra.” El Graal, la copa en que Jesús va beure en l’Últim Sopar, ha estat un dels objectes místics mes cobejats per governs, arqueòlegs i religiosos. Entre ells, Adolf Hitler, que havia impulsat una recerca tenaç arreu del planeta per aconseguir peces suposadament màgiques o sobrenaturals. L’objectiu era que el Tercer Reich durés mil anys, ja que es creu que el Graal concedeix la immortalitat. I totes les pistes conduïen els nazis cap a Catalunya, on podrien haver viscut els descendents de Jesús i on podria estar oculta la Santa Copa. Però a la Catalunya destruïda, vençuda i humiliada de 1940, sota les urpes dels nous governants franquistes, encara hi ha qui -com Emili Galera i altres republicans clandestins- s’oposarà a les forces feixistes per evitar que el Graal acabi en mans de Heinrich Himmler, que viatjarà fins a Montserrat per apoderar-se’n. Sense saber que a Barcelona la seva vida correrà un greu perill.

Autor/a

Francesc Xavier Hernàndez Cardona (Barcelona, 1954) és un historiador català i catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona. És autor de diversos treballs sobre la història militar de Catalunya, la guerra de Successió Espanyola i l’educació i l’ensenyament de la història. (Wiquipèdia)

Font: lacasadellibro